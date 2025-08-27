Una intensa tormenta de granizo en el este de Soria destroza la luna de un vehículo y deja un manto blanco en las cunetas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Corta, pero intensa. Hasta el punto de amargar el día a algún conductor. Las consecuencias de una tormenta de agua y granizo que ha tenido lugar este miércoles en el este de la provincia se han dejado sentir en algún vehículo que circulaba por la zona. El aguacero ha sido tan intenso que ha obligado a detenerse a los vehículos que viajaban por la Nacional 234 y vías cercanas.

La fuerza del granizo ha roto la luna de al menos un vehículo, tal y como ha dejado constancia el conductor a través de un vídeo, testimonio que acompaña a esta información. La tormenta ha sido lugar sobre las 15.30 horas.

La tormenta ha descargado con fuerza en el término de Torrubia de Soria, población cercana a Almazul, en la comarca de Tierra de Ágreda. "Al parecer en el campo no ha hecho demasiado daño, pero las cunetas han quedado blancas", ha comentado el alcalde, Raimundo Martínez.

Vehículo siniestrado en la luna.HDS

El dirigente municipal ha indicado que, a priori, la tormenta no ha provocado destrozos en los cultivos que, de momento, conociera, "pero sí se veían blancos los caminos alrededor de Torrubia".

Toda la provincia está este miércoles en alerta por precipitaciones y tormentas, según la Aemet, por el acercamiento de una vaguada atlántica que ha provocado inestabilidad en el norte del país.