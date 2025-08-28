Detectada en Soria presencia de lengua azul

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha detectado en su último informe presencia de lengua azul en la provincia de Soria del serotipo 3, y deja un mapa en la Comunidad con una situación epidemiológica que se extiende por otras cuatro provincias: Ávila, Salamanca, León y Burgos. Además, recuerda que todo el país se encuentra sin estatus sanitario al no contar en la actualidad con programa de control y erradicación, a excepción de las Islas Baleares que cuenta con programa de control y erradicación, y las Islas Canarias que tienen estatus de libre de la enfermedad.

Cabe señalar que la lengua azul es una enfermedad vírica, de la familia Reoviridae, que afecta a los rumiantes tanto domésticos como salvajes. La especie ovina es la más afectada normalmente, mientras que bovino y caprino no muestran normalmente ningún signo clínico de la enfermedad y pueden actuar como portadores.

Desde la última actualización realizada el 12 de agosto se han detectado nuevos focos en las provincias de Soria, Madrid, Orense, Pontevedra, Huelva, Granada y Murcia.

Durante la presente temporada de actividad vectorial 2025-2026, los laboratorios regionales de sanidad animal y el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete han confirmado la presencia de la enfermedad en las provincias y Comunidades Autónomas de Málaga, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada, Huelva, Burgos, Ávila, León, Soria, Salamanca, Navarra, Extremadura, Toledo, Ciudad Real, País Vasco, Cantabria, Galicia, Madrid y Murcia con implicación de los serotipos 1, 3 y 8.

Desde el MAPA, han destacado la importancia de reforzar las medidas de sensibilización en los sectores afectados para informar de la estrategia aprobada a nivel nacional en la que la península ha dejado de aplicar el programa de erradicación oficial frente a la lengua azul.

Se recuerda también que para el MAPA es necesario que las comunidades autónomas comuniquen inmediatamente las sospechas de nuevos serotipos detectados a nivel provincial en la presente temporada, así como aquellos casos de especial gravedad o que tengan características no esperadas que sean investigadas por las comunidades autónomas, para poder llevar a cabo las competencias que tiene asignadas en materia de comunicación de riesgo y coordinación a nivel nacional.

En todo caso, las comunidades seguirán recopilando información sobre el número de casos clínicos que se vayan detectando en las explotaciones situadas en las provincias ya afectadas con objeto de conocer el impacto real de la enfermedad.

Frente a ello, se sensibiliza del riesgo que los rebaños tienen de infectarse en toda la España peninsular con cualquiera de los serotipos presentes (1, 3, 4 y 8), dado que no hay restricciones a los movimientos y la actividad del vector aumentará durante los próximos meses.

El MAPA también ha destacado la importancia de vacunar a los animales frente a los serotipos de riesgo para reducir impacto en caso de verse afectados, con especial importancia en el sector ovino dado que es la especie más susceptible a la enfermedad clínica.

La vacunación es «la mejor herramienta» para prevenir la morbilidad y mortalidad en el ganado, además de facilitar los movimientos de los animales hacia otros países, según el Ministerio.