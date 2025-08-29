Sucesos que estremecieron Soria en fotos antiguas

Torero nacional II de cuerpo presente en el Hotel Comercio en 1925TIBURCIO CRESPO PALOMAR - AHPSo 824 El torero muerto Quien aparece en la imagen es Juan Anlló, el torero Nacional II, fallecido en Soria tras una agresión sufrida en la plaza de toros de la capital el día 4 de octubre de 1925, durante las fiestas del patrón de la ciudad, San Saturio. El fallecido estaba viendo como espectador una corrida en la que actuaba Emilio Méndez y salió en su defensa cuando el diestro fue increpado por el público. El resultado fue una violenta pelea en la que sufrió un botellazo en la cabeza, mientras se defendía a bastonazos. Los participantes acabaron en la enfermería y luego se marcharon: el soriano en su casa, con pronóstico reservado; y Anlló, sin lesiones aparentes, a la calle, donde continuaron las broncas entre los amigos de las dos partes. Luego se le trasladó a la cárcel, donde se complicó su estado de salud por lo cual se le autorizó salir de prisión. La operación de urgencia a la que se le sometió no pudo salvarle la vida. El duelo de cuerpo presente se hizo en el Hotel Comercio, con la cabeza vendada, tal y como aparece en la fotografía. Murió el 6 de octubre. La persona que peleó con él fue condenada a seis años de prisión, pena que, tras un indulto solicitado por muchos sorianos, se cambió por el destierro a más de 25 kilómetros de la ciudad.

Accidente de coche en una carretera de La PóvedaFAMILIA DÍEZ DURO AHPSo 3366 Accidente de tráfico Sabemos que el accidente sobre estas líneas (y en la imagen siguiente) ocurrió en La Póveda entre 1900 y 1930. Las circunstancias, obviamente, se nos escapan incluso escudriñando hasta el último detalle de las fotografías. No obstante, sí nos atrevemos a hacer dos apreciaciones. Una tiene que ver con la expectación que provocó este siniestro, que supone una falta de seguridad impensable en nuestros días: diversas personas entre ellas niños están en el lugar de los hechos, incluso sentados. En la otra apreciación vemos la malograda carrocería y nos preguntamos si pertenece a un vehículo o a algún antiguo carromato de venta de vituallas u otra mercancía por los pueblos. Las imágenes pertenecen a la Familia Díez Duro. La tercera foto es un camión que se ha salido de la vía, accidente del que desconocemos la datación.

Accidente de coche en una carretera de La Póveda en 1930FAMILIA DÍEZ DURO AHPSo 3367 Accidente de tráfico

Accidente en las carreteras sorianasAHPSo 27641 Accidente de tráfico

Explosión del comercio de Claudio Alcalde en Mariano Granados en 1922VDA. CASADO E HIJO AHPSo 3367 Explosión e incendio en el centro de la ciudad: ocho muertos La crónica de sucesos de la capital guarda uno ocurrido hace más de un siglo en Soria. Fue en la que hoy conocemos como plaza de Mariano Granados el 25 de julio de 1922, donde tuvieron lugar varias explosiones sucesivas, seguidas de un gran incendio. El suceso tuvo lugar a primera hora de la mañana en el bajo donde se encontraba una ferretería, "originándose un gran incendio que afectó a varias casas de Marqués de Vadillo y plaza de Ramón Benito Aceña, más conocida como de Herradores". Fue en el comercio de Claudio Alcalde, en la planta baja del número 4 de la calle Marqués de Vadillo, concretamente en el espacio que hoy está ocupado por el Banco de Bilbao Vizcaya, tal y como recoge un reportaje sobre el particular escrito por José Antonio Martín de Marco y Eduardo Muro, publicado en la Revista de Soria, en el que se basan estas líneas. En el comercio se expedía pólvora, cartuchos, dinamita, a la vez que géneros de ferretería. "Claudio Alcalde era el representante de la Unión Española de Explosivos, por lo que su negocio vendía distintos tipos de explosivos y materiales muy inflamables". "Ese día, el negocio de Claudio alcalde se convirtió en un auténtico infierno puesto que, al peligro de la pólvora y dinamita que, presumiblemente se acumulaba en exceso, se unió el hecho de haber múltiples productos de ferretería que harían una fatal labor de metralla". El suceso provocó 8 muertos, un elevado número de heridos y cuantiosísimos daños materiales. La tragedia movilizó a toda Soria, aunque los medios tanto humanos como materiales "eran claramente insuficientes, por no decir ridículos". La ayuda más importante llegó desde Guadalajara, con más de 120 militares.

Accidente de trenesAHPSo 7213 Accidente ferroviario La imagen de este accidente ferroviario pertenece al Archivo Carrascosa, que custodia el Archivo Histórico Provincial. En la clasificación no aparece el año ni el lugar del siniestro que, indudablemente, fue grave. La crónica de sucesos de Soria apunta a un choque entre dos trenes como el peor accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Soria. Tuvo lugar el 24 de julio de 1980 en Torralba del Moral, al chocar un tren Talgo que había salido de Barcelona en dirección a Madrid con un tren de mercancías. El siniestro dejó 17 muertos y 22 heridos. El choque se debió a una avería en el sistema de señalización, según las crónicas del momento.

Incendio en La revilla de Calatañazor en 1967SALVADOR VIVES SORIANO AHPSo 27439 Cuando se quemó casi todo el pueblo de La Revilla "El veinte de marzo último los vecinos de La Revilla de Calatañazor se vieron desgraciadamente sorprendidos por un violento incendio que redujo a cenizas la mayor parte de sus hogares y aquellos elementos materiales de que se valían para subsistir". La noticia apareció publicada en Soria Hogar y Pueblo en diciembre de 1967, una crónica que recordaba el trágico suceso ocurrido el 20 de marzo de ese año -y que fue el comienzo del declive del pueblo-, centrada en el apoyo económico que después de algunos meses recibieron los vecinos: 'Reparto de ayuda' se titulaba la información. "En total fueron 843.578 pesetas las recaudadas, con el fin reparador de los daños padecidos por los vecinos de La Revilla de Calatañazor. En la cantidad anterior queda incluida una aportación complementaria de la Caja de Ahorros de Soria", suscribe la noticia, que cita al Centro Soriano de Zaragoza como el primero que recaudó la más importante de las cantidades, así como al Patronato del Fondo Nacional de Protección al Trabajo, que "colaboró en esta operación de auxilio a los perjudicados enviando la cantidad de 317.657 pesetas. También aportó lo suyo el Gobierno Civil, con cantidades entregadas a los vecinos, cuya relación aparece publicada en la información, incluido el Ayuntamiento recibió 127.000 pesetas. El incendio dejó literalmente sin nada a la mayoría de los vecinos del pueblo. Las fotografías, del Fondo Vives, hablan por sí solas. La mayoría de los habitantes marcharon del pueblo, que hoy es pedanía dependiente de Quintana Redonda.

Incendio en La Revilla de Calatañazor en 1967SALVADOR VIVES SORIANO AHPSo 27441 Cuando se quemó casi todo el pueblo de La Revilla

Incendio en La Revilla de Calatañazor en 1967SALVADOR VIVES SORIANO AHPSo 27443 Cuando se quemó casi todo el pueblo de La Revilla

Incendio en La Revilla de Calatañazor en 1967SALVADOR VIVES SORIANO AHPSo 27445 Cuando se quemó casi todo el pueblo de La Revilla

Incendio en La Revilla de Calatañazor en 1967SALVADOR VIVES SORIANO AHPSo 27453 Cuando se quemó casi todo el pueblo de La Revilla

Trabajos de extinción en La Revilla de Calatañazor en 1967SALVADOR VIVES SORIANO AHPSo 27655 Cuando se quemó casi todo el pueblo de La Revilla

Trabajos de extinción en La Revilla de Calatañazor en 1967SALVADOR VIVES SORIANO AHPSo 27674 Cuando se quemó casi todo el pueblo de La Revilla

Trabajos de extinción en La Revilla de Calatañazor en 1967SALVADOR VIVES SORIANO AHPSo 27704 Cuando se quemó casi todo el pueblo de La Revilla

Accidente en la Calle SaguntoSALVADOR VIVES SORIANO AHPSo 28719 Llamativa salida de la vía detrás del Museo Numantino Desconocemos las causas del accidente de tráfico que se observa sobre estas líneas y en las dos fotografías siguientes, las cuales muestran, eso sí, lo llamativo que fue el suceso. Deducimos que fue una salida de la vía en la calle Sagunto. ¿Exceso de velocidad?, ¿una maniobra inadecuada? El vehículo, un pequeño camión de transporte cayó de morros en una finca junto al Museo Numantino, cuyas instalaciones se adivinan en la fotografía siguiente, de la que puede deducirse que la citada finca pertenecería al Numantino. Pertenecientes al Fondo Vives que custodia el Archivo Histórico Provincial, las fotografías fueron tomadas hace más de medio siglo, concretamente en 1968. Aunque en la información de consulta al Archivo la clasificación las sitúa en la calle Sagunto, el camión se encuentra en lo que hoy sería la calle Concepciones, en frente de los dos portales que hay en esa calle pertenecientes al edificio Revilla y un conocido bar de copas. Una pista de que esto es así la encontramos en la tercera foto: al fondo se adivina la ermita de la Soledad y el campanario, en medio de unos árboles en un vergel menos.

Accidente en la Calle SaguntoSALVADOR VIVES SORIANO AHPSo 28720 Llamativa salida de la vía detrás del Museo Numantino

Accidente en la Calle Sagunto en 1968SALVADOR VIVES SORIANO AHPSo 28722 Llamativa salida de la vía detrás del Museo Numantino

Accidente de tráfico de Golmayo entre un autobús escolar y un camiónCASIMIRO RODRIGO AHPSo 44094 Tragedia en Golmayo Fue el 6 de julio del año 2000, fecha en que Soria vivió la peor tragedia que se recuerda. El accidente de Golmayo, en la Nacional 122, muy cerca de la capital, segó la vida de 28 personas. La mayoría de los fallecidos eran adolescentes, 22. Los jóvenes procedían de colegios de dos localidades de Barcelona, Ripollet y Viladecans, y se dirían a un campamento de vacaciones a Aranda de Duero. Un camión invadió el carril contrario y embistió al autocar en el que viajaban, que se cayó por un desnivel. El suceso conmocionó a la sociedad soriana y a todo el país. Este 2025 se ha cumplido un cuarto de siglo de aquel accidente. Estremecedora cualquiera de las fotografías: desde la que aparece la grúa levantando el autobús convertido en un amasijo de hierros, al primer plano del vehículo con gran parte del techo totalmente aplastado, hasta la tercera imagen, sin el vehículo y con algunos ataúdes. Al fondo, el emblemático Pico Frentes, testigo mudo de una tragedia que conmovió a España entera y tuvo un gran eco internacional.

Accidente de tráfico de Golmayo entre un autobús escolar y un camiónHDS Tragedia en Golmayo