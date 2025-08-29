Navarra avanza en la A-15 con la redacción del Cascante-Cintruénigo

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Nuevos avances en la continuación de la A-15 hasta Tudela que llegan por parte del Gobierno navarro y en uno de los dos tramos que debe ejecutar esa administración. El Ejecutivo foral informó ayer de la adjudicación de la redacción del proyecto del tramo entre Cascante y Cintruénigo por algo más de 400.000 euros y 18 meses de plazo de ejecución. La estimación es que esto 8 kilómetros del recorrido de la Autovía de Navarra tengan un coste de unos 120 millones de euros.

La gestión del Gobierno navarro corre a cargo del Departamento de Cohesión Territorial y se materializa a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras. «Con esta adjudicación, el Departamento de Cohesión Territorial continúa con su hoja de ruta en el desbloqueo de las grandes infraestructuras de la Comunidad Foral de Navarra», se explica en el comunicado. El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, aseguro que Navarra «está priorizando proyectos que llevaban tiempo paralizados y que son fundamentales para el desarrollo de Navarra». Además, «ponemos nuestro esfuerzo, con esta infraestructura estratégica, en concluir la red de vías de gran capacidad de Navarra».

En la misma línea, el consejero ha precisado que la conexión por autovía con Madrid «tiene una doble ventaja para la Comunidad Foral: por un lado, se mejora la movilidad de las personas y, por otro, pone a disposición de la industria y las empresas navarras una herramienta que permitirá mejorar resultados y atraer inversiones».

En marzo de este año, el Departamento de Cohesión Territorial aprobó provisionalmente el proyecto de construcción de la A-15 en el tramo 1 comprendido entre Cintruénigo y la conexión con la AP-15, entre los puntos kilométricos 29+000 a 34+800, «trámite que permite acometer el primer tramo de la vía de alta capacidad que conectará Soria con Tudela». Esta actuación requiere una inversión de 112 millones de euros y está pendiente de la aprobación definitiva como paso previo a la licitación.

De la misma forma, desde Navarra recuerdan que para completar la infraestructura viaria en el paso por su territorio, la redacción del último de los tramos que discurren por Navarra, entre el punto kilométrico 16+500, en el límite entre Zaragoza y Navarra y el punto kilométrico 21+000 «será asumido por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para dar continuidad a la vía». Paralelamente, «el trazado que conecta Soria con Cascante continúa ejecutándose por tramos y de manera coordinada entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Gobierno de Navarra», explican.

5 TRAMOS EN SORIA

La continuación de la A-15 en Soria –a partir de Los Rábanos– consta en Soria de cinco tramos con uno en servicio –variante de Ágreda–, uno en obras –Fuensaúco-Villar del Campo– y otros tres en diferentes momentos de tramitación. El tramo en obras comenzó su ejecución hace algo más de un año con un presupuesto de 100 millones de euros y un plazo de cinco años. La última información oficial sobre su avance, como ya publicó este medio, indica que hasta el 11 de julio de 2025 se había certificado obra por valor de 5,4 millones de euros. Si no hay retrasos en el primer semestre de 2029 estará en servicio.

Si empezamos el recorrido desde Los Rábanos el primer tramo llegaría hasta Fuensaúco para enganchar con el tramo en obras. Este es el tramo soriano que tiene más lejano el inicio de obras. En abril de 2023 se lanzó la actualización del proyecto con un plazo de ejecución de dos años. No hay ninguna prórroga ‘oficial’ por lo que el documento debería estar en manos de los técnicos del ministerio. El siguiente paso, que debería darse este año, es su paso por información pública, después llegaría la aprobación definitiva del trazado y posteriormente, la redacción del proyecto constructivo y la licitación. Se trata de un tramo de unos 16,6 kilómetros y con un coste estimado en estos momentos de 172 millones.

Más avanzado está el tramo que unirá Villar del Campo con la variante de Ágreda. Son unos 19 kilómetros con un coste previsto de 160 millones de euros. Se trabaja ya en el proyecto constructivo, paso previo a la licitación, pero esa condición está pendiente desde septiembre. De igual forma, el Ágreda-Tarazona debería licitarse en próximas fechas ya que desde hace meses esta pendiente ‘solo’ de encontrar partida presupuestaria–66 millones–.