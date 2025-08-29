Molinos de Duero busca gestor para reabrir su céntrico hostal San Martín

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El pleno del Ayuntamiento de Molinos de Duero ha aprobado la licitación del arrendamiento del hostal San Martín por un importe que asciende a 233.000 euros y un periodo de vigencia del contrato de 20 años. Los interesados en presentar ofertas tienen de plazo hasta el próximo 9 de septiembre ya que, tal y como se recoge la Plataforma de Contratación del Estado, el 19 de septiembre se abrirán las plicas. El alcalde de Molinos, Miguel Bonilla, indica que el hostal lleva «casi dos años cerrado tras finalizar el contrato el anterior adjudicatario».

En concreto, el pliego fija una renta mínima de 450 euros al mes que se suman a los 125.000 euros que se estiman como inversiones que deberá acometer el adjudicatario. Estas cifras podrán ser mejoradas al alza por los licitadores. La renta será actualizada cada año de vigencia del contrato de acuerdo con la variación anual del Índice de Precios de Consumo. El hostal cuenta con una superficie de 653 metros cuadrados. Finalizado el plazo de los 20 años, las instalaciones revertirán al Ayuntamiento junto a las mejoras que se acometan en el mismo, sin compensación alguna para el arrendatario.

El Ayuntamiento pinariego destaca que todas las ofertas que se presenten deberán incluir, de forma detallada y valorada, varias actuaciones mínimas de carácter obligatorio y su ausencia total o parcial será causa de exclusión de la oferta. En primer lugar, reparación integral de la cubierta del edificio así como la eliminación de filtraciones y humedades en el techo del restaurante y en la zona de terraza.

El adjudicatario también deberá llevar a cabo la corrección de filtraciones en paredes y techos del edificio así como la sustitución de carpintería exterior que se encuentre en estado defectuoso, respetando en todo caso la normativa urbanística municipal. Estas inversiones se consideran imprescindibles para garantizar la adecuación funcional, técnica y urbanística del inmueble para el desarrollo de la actividad.

Además, hay otras inversiones que, aunque no son obligatorias, sí puntuarán a mayores tras la apertura de las plicas, como la mejora de la estructura o estabilidad constructiva del inmueble; el aislamiento térmico o acústico complementario; la sustitución de suelos, alicatados u otros acabados permanentes y las obras de redistribución interior orientadas a la mejora del servicio.

También, la ampliación de servicios (por ejemplo, terrazas, zonas auxiliares); instalaciones que mejoren la eficiencia energética y permitan el autoconsumo así como la renovación o sustitución de carpintería interior sin olvidar actuaciones que mejoren la accesibilidad universal conforme a normativa aplicable y la instalación de sistemas de seguridad, protección o control así como equipamiento técnico vinculado al funcionamiento del bar-restaurante (maquinaria de cocina y lavandería profesional; cámaras frigoríficas y de congelación...).

Según recoge la web municipal, el hostal San Martín fue restaurado en 1994 a partir de los cimientos de las antiguas escuelas de los que emerge un edificio con fachada de sillería blasonada y grandes balcones que se abren a la plaza del pueblo. Cuenta con 15 habitaciones con decoración tradicional y baño completo. El hostal dispone de restaurante y con bar y una terraza para los meses de verano.