Noche de las Ánimas de Soria: la escritora de fama mundial Katherine Neville recogerá el premio Máscara 2025

El Festival de las Ánimas de Soria se prepara para una de sus ediciones más especiales, en la que la célebre escritora Katherine Neville, autora del bestseller internacional 'El ocho', acudirá personalmente a la capital soriana para recoger el Premio Máscara de Ánimas 2025.

La entrega del galardón tendrá lugar en el marco del festival, y la autora aprovechará su estancia en la ciudad para disfrutar de la emblemática Noche de las Ánimas, una de las citas más esperada del programa.

Lectura de la leyenda de Bécquer por el actor de doblaje Jordi Brau.MonteseguroFoto

Este reconocimiento, que otorga desde 2022 la Asociación Cultural Amigos de las Ánimas, distingue a quienes han hecho del misterio, el terror y lo inexplicable una forma de expresión artística y cultural. En ediciones pasadas lo recibieron creadores como Juan Villa, Javier Botet y Javier Sierra.

Una vida entre la historia y el misterio

Katherine Neville es una de las escritoras más influyentes del género histórico y de intriga, con millones de lectores en todo el mundo. Su primera obra, 'El ocho', publicada en 1988, supuso un antes y un después en la narrativa de enigmas y símbolos, convirtiéndola en un referente indiscutible. A lo largo de su carrera, Neville ha sabido explorar lo oculto y lo inexplicable desde la literatura, siguiendo la estela de autores como Gustavo Adolfo Bécquer.

Durante el festival, Neville participará además en una mesa redonda junto a Javier Sierra y Tomás Hijo, abierta al público previa reserva (disponible en los próximos días en la web oficial del Festival de las Ánimas), y en una firma de libros, ofreciendo a los asistentes una oportunidad única de encuentro con la autora.

La edición de este año estará dedicada a la magia negra, un tema que impregnará la programación de actividades que ya comienza a abrir su venta de entradas, con más propuestas disponibles próximamente.

Además, el certamen contará con la participación del Festival Ocultura de Zaragoza, un encuentro de referencia sobre lo esotérico, lo heterodoxo y lo misterioso en la cultura contemporánea. La colaboración entre ambos festivales refuerza la misión común de difundir la cultura del misterio, el terror y lo sobrenatural más allá de sus fronteras locales.