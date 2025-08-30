Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

‘Moracanta’ es la segunda novela publicada por la escritora de origen soriano Julia Jiménez. La obra, presentada el pasado miércoles en el Casino, «está escrita como si fueran las típicas muñecas rusas, con una sorpresa detrás de otra», explica su autora, cuyos padres son de Borobia, localidad a la que acude con frecuencia tras restaurar la casa familiar.

Jiménez explica que el libro, que se localiza en un pueblo imaginario de Soria llamado Virovia, recoge varias historias que, al entrelazarse, componen la novela. «Habla sobre una antigua leyenda soriana, el cartel de una película alemana de los años 40, un crimen sin resolver y una historia de amor prohibido silenciada durante generaciones», explica.

En concreto, detalla, «una de las tramas traslada al lector a la Alemania de 1945 donde una famosa actriz de cine muere al dar a luz a su hijo que se obsesiona con encontrar el cartel perdido de la última película que protagonizó su madre». Y, continúa, «en esa búsqueda se van conociendo otras historias como la aparición de un cadáver desconocido cerca de Virovia que abrirá una puerta a secretos largamente guardados y a heridas aún abiertas», apuntó sin querer desvelar más detalles.

‘Moracanta’ es su segunda novela tras ‘El colapso de la colmena’, un thriller rural repleto de misterios «que tuvo bastante buena acogida y que está más vinculado al terreno ya que el protagonista es Virovia, un pueblo con el que cualquier que tenga un pueblo se puede sentir identificado». Además, explica, «es una novela que se lee muy deprisa, con un lenguaje muy sencillo que anima a la gente que no es lectora habitual».

Sus dos obras se enmarcan en el género de la novela negra. «Es el género que más me gusta», subraya y añade: «Si cojo un libro y no hay un muerto en las primeras 30 páginas es difícil que me atrape». Además, destaca que «no me gustan las novelas en las que hay demasiada sangre, sino el tipo de novela negra que sirve para denunciar las miserias y la negrura que tenemos dentro».

Julia Jiménez indica, también, que no le gusta «leer dos veces el mismo libro. Hay tantos libros que si leo dos veces el mismo me da la sensación de que estoy perdiendo el tiempo». Entre sus autores favoritos menciona a «Domingo Villar y Alicia Giménez Bartlett así como el novelista italiano Andrea Camilleri».

Aunque nacida en Zaragoza «tanto mis padres como mis hermanos nacieron en Borobia así que tenemos mucha relación con este pueblo y así se lo he inculcado también a mis hijas», incide. Jiménez es Licenciada en Filología Hispánica y en Filología Alemana pero «siempre» le ha gustado escribir. De hecho, recuerda, «escribí relatos cortos hasta los 17 o 18 años». Luego «lo dejé, aunque me gusta mucho contar historias» y en 2018 se lanzó a participar en el Primer Concurso de Leyendas Borobianas que se llevó a cabo en su pueblo con motivo del 150º aniversario del fallecimiento de Gustavo Adolfo Bécquer ganando el primer y segundo premio (ex aequo) con sus relatos ‘La fuente del arca’ y ‘El pequeño esquilador’.

Fue con motivo de este concurso cuando empezó a hilar un relato sobre la cueva Moracanta «que se dice que era un pasadizo que iba hasta el castillo y que los señores lo utilizaban para poder escapar en momentos de asedio». En ese momento, «me di cuenta de que Moracanta tenía más recorrido que un simple relato» y prueba de ello es su segunda novela que salió a la luz en mayo justo para llegar a la Feria del Libro de Zaragoza con una tirada de «unos 800 ejemplares». En pleno proceso de presentación de esta obra, «ya tengo una tercera en mente», aunque guardando el misterio sobre ella.