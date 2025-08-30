La criminalidad crece un 5% en la provincia y un 14,3% en la capital

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La provincia de Soria mantiene al alza los indicadores de criminalidad las últimas cifras arrojan una tasa de 40,4 delitos por cada 1.000 habitantes. Solo3 provincias de Castilla y León presentan una tasa más alta, Segovia, Ávila y Valladolid. Soria, con apenas 90.000 habitante, registra un índice más alto que provincias como León, Burgos o Salamanca. En el último trimestre en el conjunto del territorio provincial la criminalidad aumentó un 4,9% mientras que solo en el municipio de la capital el alza es del 14,3% con datos que sí bien están condicionados por el aumento de los cibercrímenes, en la ciudad también reflejan un aumento de la criminalidad convencional.

Los datos fueron publicados ayer por el Ministerio del Interior. En el comunicado trasladado desde la Delegación del Gobierno en Castilla y León. «Castilla y León se mantiene como una de las comunidades más seguras de España, con una tasa de criminalidad –número de infracciones penales por cada 1.000 habitantes– que se situó en junio en los 39,3 puntos, lo que supone 11 puntos menos que la media nacional (50,3). En los seis primeros meses de este año Palencia continúa siendo la provincia más segura de la Comunidad, con una tasa de criminalidad que se sitúa en los 33,8 puntos, seguida de Zamora (35,6) y Salamanca (37,7). Segovia fue la provincia que registró una mayor tasa de criminalidad, al alcanzar los 41,8 delitos por cada mil habitantes. Le siguen Ávila (41,7), Valladolid (41,6), Soria (40,4), Burgos (39,99) y León (38,8).

Las cifras detalladas tanto a nivel provincial como de la capital indicen los principales tipos delictivos en Soria y dónde se localizan los principales puntos de aumento. El balance de la criminalidad se estructura en dos partes, los delitos convencionales y la cibercriminalidad. En total, en el conjunto de la provincia hubo un aumento de la criminalidad del 4,9% en el segundo trimestre del año pasando de 1.673 delitos a 1.755. En el caso de la provincia sí hay que destacar que el aumento se debe principalmente al aumento de la ciberdelincuencia que crece un 19,3% ya que la actividad delictiva convencional tiene un ligero descenso del 0,7%.

En cuanto a la criminalidad convencional en números absolutos se ha pasado de los 1.201 delitos del primer semestre de 2024 a los 1.192 de los primeros seis meses de este año. Dentro de las diferentes categorías delictivas que en la que se divide el informe destaca que el número global de delitos contra la libertad sexual baja un 15% al pasar de 13 a 11, pero crecen las agresiones sexuales con penetración que pasan de cero casos a tres.

Hay que apuntar que en el balance se detalla un importante descenso en el capítulo de robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones que pasan de 105 casos a 68, con una rebaja del 35,2%. Los robos con fuerza en domicilios, que tienen categoría específica dentro del punto anterior, anotan un descenso del 22,5% pasando de 71 casos en 2024 a 55 durante la presente anualidad.

En el conjunto de la provincia el incremento de la comunidad sufre el impacto de una crecimiento importante de los delitos cibernéticos. Solo este tipo de delitos crece un 19,3% ya que de los 472 delitos de 2024 se ha pasado a 563 durante los primeros seis meses del año. El grueso principal de este tipo de delitos se sustancia en estafas que alcanzan las 484 entre enero y junio.

Los datos que muestran el balance del municipio de Soria son más preocupantes ya que no solo crece la cibercriminalidad, sino que hay un aumento en los delitos convencionales. El balance indica que en el segundo trimestre del año la actividad delictiva ha crecido un 14,3% en la ciudad pasando de 824 a 942 delitos.

El crecimiento se apunta en los dos tipos de criminalidad como está explicado. En lo referente a la criminalidad convencional el aumento es del 13,3% con crecimiento en varios apartados delictivos. Por ejemplo, entre marzo y junio se han registrado dos agresiones sexuales con penetración, –en 2024 no hubo ninguna en ese periodo–y los robos con fuerza en domicilios han crecido un 40% pasando de 15 a 21 casos en los seis primeros meses del años.

Sobre los datos de cibercriminalidad, en la capital se ha registrado un aumento del 16,7%. El año pasado en los seis primeros meses del año se contabilizaron 258 delitos de esta naturaleza por los 301 que se han registrado en el 2025. Destacar que la gran mayoría, 265, son estadas informáticas, según las cifras publicadas ayer por el Ministerio del Interior.