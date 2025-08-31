La celebración de la Virgen de Urkupiña en Soria en fotos

La comunidad boliviana ha celebrado en Soria el día de la Virgen de Urkupiña, una fiesta muy especial en la que se compartieron música, bailes típicos y se llevó a cabo una jornada de confraternización.

La Asociación Soriana de Bolivianos, Asobol, estuvo acompañada por participantes de otros países, celebrando que se sienten «muy acogidos» en Soria y reviviendo a la vez sus costumbres. La Virgen de Urkupiña es una veneración mariana que se celebra en Bolivia y en otros países con comunidades bolivianas, durante el mes de agosto. Su culto tiene su origen en la palabra quechua ‘Urkupiña’, que significa «ya está en el cerro», y se relaciona con la aparición de la Virgen a una niña pastora en un cerro de Bolivia.

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (1)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (1)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (2)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (3)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (4)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (5)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (6)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (7)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (8)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (9)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (10)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (11)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (12)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (13)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (14)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (15)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (16)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (17)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (18)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (19)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (20)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (21)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (22)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (23)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (24)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (25)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (26)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (27)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (28)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (29)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (30)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (31)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (32)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (33)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (34)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (35)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (36)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (37)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (38)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (39)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (40)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (41)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (42)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (43)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (44)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (45)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (46)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (47)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (48)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (49)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (50)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (51)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (52)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (53)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (54)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (55)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (56)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (57)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (58)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (59)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (60)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (61)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (62)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (63)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (64)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (65)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (66)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (67)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (68)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (69)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (70)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (71)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (72)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (73)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (74)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (75)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (76)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (77)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (78)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (79)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (80)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (81)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (82)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (83)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (84)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (85)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (86)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (87)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (88)

La celebración ha tenido lugar en el centro de la capital soriana, partiendo desde la plaza Mayor.MONTESEGUROFOTO Festividad de la Virgen de Urkupiña (89)