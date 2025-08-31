Un incendio a las faldas del Moncayo pone en jaque a Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un incendio ocurrido en las faldas del Moncayo ha puesto en jaque a Soria. La Junta de Castilla y León ha dado por controlado el fuego, de nivel 0, declarado esta tarde en las proximidades del núcleo urbano de Ólvega, aunque en un primer momento ha cundido la alarma dada la proximidad del Moncayo, que en estos momentos está en tramitación para ser Parque Natural en la parte de Soria.

En el lugar del suceso trabajan aún 13 medios del operativo, pero ya ninguno de carácter aéreo, después de que lo hicieran hasta cuatro helicópteros, según recoge Ical. Al parecer el incendio se produjo en una finca de labor agrícola, según fuentes del municipio olvegueño.

En el fuego, originado a las 13.45 horas y controlado dos horas después, trabajan cuatro agentes medioambientales y celadores, un técnico, tres cuadrillas terrestres, cuatro autobombas y una dotación de bomberos de la Diputación de Soria, así como el helicóptero de la Brif, que también fue movilizado.