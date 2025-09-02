Rocían con detergente la fuente de la plaza del Carmen de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El gamberrismo no tiene límites y hay quien idea dentro de su ociosidad o ganas de hacer el mal circunstancias como la de la imagen. Autor o autores desconocidos han rociado esta mañana la plaza del Carmen con detergente, de forma que el agua se ha convertido en espuma y la céntrica plaza soriana lucía de esta guisa durante la mañana de este martes.

Fuentes del Ayuntamiento de Soria han explicado que la Policía Local ya tenía constancia de este hecho y que la empresa mixta del agua tenía previsto bajar a la plaza para solucionar el desaguisado provocado.

Además, han precisado que efectivamente, alguien ha arrojado un bote de detergente y que habrá que vaciar la fuente y limpiarla.

Otra vista de la fuente.MARIO TEJEDOR

Precisamente, este martes el alcalde de Soria ha estado muy cerca de esa ubicación ya que ha visitado las obras del parking de la calle Doctrina que ya ve el final del túnel.