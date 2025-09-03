Valcorba saca a concurso las obras de acceso desde la N-234 por 1,8 millones

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Compensación del polígono de Valcorba ha lanzado el concurso para la contratación de las obras de construcción del polígono del denominado acceso 1 hasta la superficie industrial, que se ejecutará en la carretera N-234, desde el punto kilométrico 346 hasta el 347. según figura en el documento.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas conforme a los pliegos de condiciones técnicas y administrativas, que se facilitarán a través de correo electrónico.

El plazo de ejecución de las obras es de 12 meses y el presupuesto base de licitación con el IVA añadido es de 1,8 millones de euros.

El plazo de presentación de las ofertas se extiende hasta el 30 de septiembre y se podrá realizar a través del correo electrónico o de forma presencial en las oficinas de la avenida de Navarra.

La apertura de ofertas se realizará en la asamblea general de la Junta de Compensación en el plazo de 15 días desde la finalización del plazo de recepción de ofertas. Se notificará inmediatamente a todos los participantes del concurso la resolución de la asamblea.

La entidad estatal del suelo Sepes propietaria del 41,6% del suelo del área industrial de Valcorba desveló en junio la resolución del acceso pendiente al polígono, como así ha sucedido- Sepes además continúa con la comercialización de sus 30 parcelas industriales en un trabajo que se está desarrollando «en coordinación» con el Ayuntamiento de Soria y la Cámara de Comercio.

El Plan de Actuación aprobado por Sepes para el año 2025 contempla una aportación de 0,9 millones de euros al área industrial de Valcorba. Desde la entidad explicaron que se corresponde con la aportación a la Junta de Compensación del área. «Sepes forma parte de la Junta de Compensación de Valcorba con una cuota de participación del 41,6663% y la previsión de inversión para 2025 a la que hace referencia el plan corresponde a las cuotas a abonar por Sepes a la Junta de Compensación», explicaron.

La obra de conexión del polígono a la N-234 procede de la modificación puntual del Plan Parcial de Valcorba. Consiste en la ejecución de una intersección a nivel en el punto kilométrico 346+424 de la N-234 con carriles de cambio de velocidad y carril central para giros a la izquierda, dimensionado de acuerdo a la Norma 3.1.I.C, para dar acceso al polígono industrial de Valcorba, parcela del antiguo matadero municipal y parcela al este de la última. Queda modificado el acceso a estas dos parcelas por el lado sur de las mismas, suprimiendo el acceso actual a la parcela del antiguo matadero municipal desde la N-234. Cabe recordar que en el conjunto del área industrial Sepes ha invertido más de 17 millones en las obras de urbanización del espacio.