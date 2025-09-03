Soria reduce el paro en cuatro personas en agosto pero rompe la línea de años anteriores

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Soria elude el final de la contratación por el periodo estival y cierra agosto con cuatro desempleados menos, un 0,17% menos que en el mes anterior, y se queda con 2.411 parados, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, de modo que se queda la tasa de desempleo en el 5,24%. También en su comparativa interanual desciende el paro, con 37 menos, lo que supone un 1,51% menos.

Rompe la tónica regional, ya que en Castilla y León subió en 657 personas en agosto en relación al mes anterior, un 0,67%, hasta los 98.179 desempleados, y sigue la línea nacional, donde descendió un 0,91%, 2.426.511 personas, el nivel más bajo desde agosto de 2007.

Y es que en los años anteriores en Soria aumentaba el paro cada agosto, ya que al finalizar el mes concluye buena parte de la contratación que se ha realizado para esta época del año, sobre todo porque en la provincia el desempleo está marcado por los aumentos en industria y servicios, el sector de más empleo estacional, con buena parte de los contratos vinculados a la campaña veraniega.

También la Seguridad Social ha perdido durante el mes de agosto 68 afiliados menos, y ya son 42.802, un 0,16% menos que el mes pasado, cuando estaban registrados 43.146 trabajadores en Soria cotizando. De ellos, 35.111 figuran en el régimen general y 7.691 como autónomos.

Por sexos, el paro femenino en Soria sigue siendo mayoritario, de acuerdo con la tónica general en el conjunto regional y nacional. Así, hay 1.057 hombres demandando un empleo por 1.354 mujeres. Y del total son 253 los menores de 25 años.

Por sectores, el grueso de desempleados se concentra en el de los servicios, con 1.614 personas sin trabajo, es decir, un 67,7%. Le sigue la industria, que registra 353 parados. En la construcción se cuantifican 117 sin empleo, y en agricultura, 67. Y hay 260 personas en el colectivo de desempleados que buscan su primer empleo. Además, uno de cada cinco parados es extranjero: 492 en total.

En agosto, el paro descendió en Servicios (-13), Construcción (-3), Agricultura (-2) y el colectivo sin empleo anterior (-1), mientras que la Industria incrementó en 15 personas su número de desempleados.

En lo que respecta a la contratación, cae un 32,08% con respecto al mes pasado, con 983 contratos menos que en el mes de julio, según las estadísticas del Servicio Estatal Público de Empleo (Sepe) y ya suman en el acumulado del año 16.538 en total. Así, en agosto se rubricaron 2.081 contratos en la provincia, pero también registra 16 menos que en agosto del año pasado y una variación interanual del 0,76%. Del total firmados, 718 fueron indefinidos, mientras que el resto se rubricaron por tiempo limitado. Esto supone que más del 34% de los contratos en Soria fueron indefinidos, tal y como reflejan los datos del Sepe.

En lo que se refiere a las prestaciones –dato relativo a julio- 1.904 personas recibían ingresos, en su mayoría, por desempleo (las contributivas, previamente cotizadas), con 1.378. Además, 513 sorianos percibían el subsidio en julio y se registraron 13 perceptores de la Renta Activa de Inserción.

Así, el gasto del Gobierno en las prestaciones de julio ascendió a 2.688.000 euros, con una pensión media de 982,5 euros.

Para la Cámara de Comercio de Soria “estos datos reflejan una situación laboral relativamente estable en la provincia, aunque persisten desafíos estructurales que requieren atención y acción por parte de las autoridades y agentes sociales”. Pero a su vez, valora con cautela este ligero descenso del paro, ya que denota cierto estancamiento del mercado laboral soriano.

“A pesar de la ligera variación mensual, con 2.411 personas desempleadas en agosto, Soria mantiene niveles de paro bajos y estables, inferiores a los registrados tanto en la media regional como en la nacional. Este comportamiento refleja la resiliencia del mercado laboral soriano, pero también, cierto estancamiento. Persisten los desafíos estructurales, como la temporalidad de los contratos y la dificultad para cubrir determinados perfiles cualificados. Mantener y reforzar políticas de empleo activas, formación orientada al mercado y apoyo al emprendimiento sigue siendo clave para garantizar un futuro laboral sólido y ofrecer oportunidades laborales”, señaló al respecto el presidente de la Cámara, Alberto Santamaría.

Para FOES “el comportamiento del paro en agosto de 2025 en Soria revela, una vez más, la característica singular de su mercado laboral: su ineficiencia estructural”. A su juicio, este comportamiento, aparentemente positivo, no refleja tanto la fortaleza real del mercado laboral como la desconexión entre oferta y demanda que se mantiene prácticamente invariable a lo largo del tiempo. “En la provincia de Soria, el número de parados rara vez registra grandes oscilaciones, lo que evidencia el escaso dinamismo de su mercado laboral”.

El reparto sectorial ilustra que, aunque Servicios es capaz de absorber parte de la mano de obra, otros sectores estratégicos, como la Industria, no muestran capacidad de generar puestos estables y sostenidos.

“El hecho de que en Soria el paro pueda bajar ligeramente en un contexto general de subidas evidencia una cierta desconexión con las tendencias nacionales y regionales”.

La explicación radica en el tamaño reducido del mercado laboral provincial: con apenas 2.411 personas desempleadas, cualquier movimiento leve en sectores concretos, por ejemplo, contrataciones estacionales en Servicios o Agricultura, altera la estadística sin que ello suponga una mejora sustancial en su eficiencia.

FOES sostiene que el mercado laboral soriano se caracteriza por su inmovilidad, con “una oferta y demanda prácticamente constantes que provocan comportamientos singulares como el observado este último mes”.

En opinión de FOES, esta situación revela un mercado laboral ineficiente y poco flexible que necesita políticas activas de empleo e incentivos diferenciados para dinamizar su actividad y poder superar su estancamiento.

UGT considera «fundamental avanzar en políticas de empleo destinadas a conseguir un mercado laboral más estable» para luchar contra la temporalidad.

Por su parte, CCOO valora “de manera positiva los datos del paro del último mes”, e insta a la Junta de Castilla y León a “que aproveche la estela de los buenos datos económicos para llevar a cabo una política industrial seria y desarrollo sectorial que genere empleo estable y de calidad”.

Asimismo, exige a la Junta que cubra todas las plazas de la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Medio Ambiente. “La Junta, además de ser una administración que gobierna la Comunidad Autónoma, tiene que asumir también el papel de empresa, generando empleo estable y de calidad en las zonas rurales porque son numerosos los pequeños municipios que deben recuperar la actividad de trabajos forestales durante todo el año”. Por ello, considera que “hay que avanzar en mejores condiciones de trabajo, mejores salarios y una completa transformación del modelo económico”.

A juicio de CCOO “si se cubrieran estas plazas se conseguirían dos objetivos, el primero asentar población en las zonas rurales al tratarse de empleo fijo, y en segundo lugar contribuiríamos a cambiar la política de prevención y extinción de incendios de la Junta de Castilla y León, porque tendríamos a estas personas haciendo labores de prevención los doce meses del año que es una de las reivindicaciones históricas de CCOO”.