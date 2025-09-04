Reabre al tráfico la N-234 entre Soria y Burgos tras el vuelco e incendio de un camión en Salas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El accidente de tráfico y posterior incendio de un camión en la N-234 en Salas de los Infantes (Burgos) ha provocado el corte de la conexión Soria-Burgos en este punto, aunque a las 19.30 horas de este jueves ya ha reabierto, tras unas horas con desvíos alternativos según señalaba la Dirección General de Tráfico (DGT). El fuego generado, con una carga de neumáticos, ha hecho que se movilizasen hasta ocho medios de extinción incluyendo un helicóptero. Ya está controlado.

Un camión cargado de neumáticos usados ha ardido tras volcar en la carretera N-234, a la altura del kilómetro 438, en Salas de los Infantes (Burgos). El accidente se ha registrado sobre las 16.09 horas y ha obligado a dar aviso al centro provincial de Medio Ambiente por la peligrosidad de las llamas, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El conductor del camión pudo abandonar el vehículo y se encuentra consciente, aunque herido en un brazo. Al lugar del siniestro se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Burgos -que movilizaron a los de Salas de los Infantes- y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia, para atender al hombre, herido leve.

Dentro del dispositivo de lucha contra incendios forestales se han desplegado dos agentes medioambientales, dos cuadrillas de tierra, una autobomba, una brigada de especialistas helitransportados y un helicóptero. El fuego se ha dado por controlado a las 16.51 horas aunque a las 19.30 horas aún no se daba por extinguido. La DGT ya daba la carretera por abierta.