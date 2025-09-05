María José Fuentes, ex popular, portavoz en Soria del nuevo partido de Silvia Clemente

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Nueve Castilla y León, el partido fundado por la que fuera presidenta de las Cortes con el PP, Silvia Clemente, ya tiene apoyos en Soria. La también ex popular María José Fuentes, quien fuera concejala en el Ayuntamiento, es la nueva portavoz de la formación autonómica. Esta mañana se presentaron en Soria para ofrecer "una alternativa al olvido durante 40 años de los grandes partidos", como destacó Clemente, "al desprecio hacia Soria y los sorianos", por la falta de infraestructuras de comunicación, entre otros debes.

Con el objetivo puesto en las elecciones municipales y generales, y una candidatura en cada una de las provincias, "con propuestas", consideran que pueden ser "clave" para formar Gobierno, y atender así las necesidades reales de los territorios. "Soria no puede resolverlo sola", enfatizó Clemente sobre los problemas que aquejan a Castilla y León, comenzando por la despoblación, puesto que la región es la menos poblada de Europa, y Soria la que más sufre el problema en el conjunto de la comunidad.

Según la que fuera consejera de Agricultura con el PP, "nuestros jóvenes se tienen que quedar aquí", y para lograrlo hay ejemplos que han funcionado en otros territorios. Puso como ejemplo Escocia, donde se les hace "seguimiento y se les acompaña en su inserción en una empresa para impedir que se marchen". A este respecto, recalcó que "hay que ofrecer" el territorio a las empresas para que vengan a instalarse. Además, añadió, es necesario alinear recursos con una estrategia integral que incluya también un plan de vivienda e incentivos fiscales, sin olvidar por supuesto la implicación del Gobierno de España.

Fuentes, que se dio de baja en el PP en 2022, reconoció que la "decepción más absoluta" que le llevó a abandonarlo se ve ahora confrontada con "la ilusión" del nuevo proyecto Nueve Castilla y León. Confesó que para sus antiguos compañeros de partido será "una sorpresa" verla con otras siglas, e insistió en sus loas al actual alcalde, Carlos Martínez, "un buen munícipe", aunque cosa distinta es el "salto enorme" a la política autonómica.

Respecto a Soria Ya, señaló su fracaso, "no nos ha servido para nada", matizó, porque "los localismos nunca son suficientes".

Sobre sus inclinaciones políticas, Clemente aseguró, "no tenemos ideología, venimos a servir a los ciudadanos". Si bien, recalcó que Nueve Castilla y León "es un partido nacionalista", pero "no independentista", añadió Fuentes.