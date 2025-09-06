La licitación de los huertos urbanos prácticamente acaba el plan Brera

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno Local dio luz verde al contrato que faltaba para prácticamente completar el plan Brera de renaturalizaciones. Se trata del acondicionamiento de la nueva fase de huertos urbanos, que sale a licitación con un presupuesto de 286.000 euros más IVA. La parcela de ocio activo y aprovechamiento ciudadano se sitúa en la zona de expansión de la ciudad, junto a la Ronda del Duero. Brera es Bienestar, Restauración, Resiliencia y Adaptación, y se trata de una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Soria, Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y Cesefor y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGeneration EU.

El proyecto contempla la dotación de más de 8.300 metros cuadrados de áreas verdes, así como la plantación de 160 árboles y 839 arbustos. Con el contrato de los huertos casi finaliza la aplicación del programa Brera de regeneración de espacios urbanos y nuevas plantaciones, un conjunto de intervenciones que moviliza más de cuatro millones de euros. De los 45 contratos que contempla el programa únicamente quedarían por lanzar los microjardines drenantes. Este verano han comenzado los trabajos para transformar en sentido ‘verde’ el gran aparcamiento de Los Pajaritos y las calles doctor Fleming y Fuente del Rey.