Arde un solar en pleno centro de Soria y los bomberos regresan ante el aviso de que volvía a salir humo

Un incendio en pleno centro de Soria ha requerido la presencia de los bomberos hasta en dos ocasiones, una para sofocarlo y otra ante el aviso de que volvía a salir humo de una viga y podía reproducirse. El fuego ha afectado a un solar flanqueado por dos edificios de viviendas y con la trasera lindando también con otra construcción.

Labores de extinción en la tarde de este sábado.MARIO TEJEDOR

La finca urbana está ubicada al principio de la calle Mayor, a apenas 25 metros del lateral del palacio de la Audiencia o de la plaza Mayor en la zona de la escultura de Leonor. El desplazamiento de los bomberos ha obligado a activar el retén.

Según ha podido saber este medio, el primer aviso se registró sobre las 15.00 horas de este sábado advirtiendo del fuego en el terreno que estaba afectando a la vegetación. Posteriormente dejó marcada hasta gran altura la pared derecha (unos ocho o nueve metros), perteneciente a un edificio de viviendas al subir por la pintura o el aislante, llegando a alcanzar vigads.

Tras esta primera intervención, antes de las 20.00 horas dos camiones de Bomberos de Soria y tres coches patrulla de la Policía Nacional volvían a acudir al lugar, advertidos de la presencia de humo en una de las vigas. Los profesionales se aseguraron de apagarla y realizaron labores de refresco sobre el solar.

Según señalaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno no se descarta una posterior investigación sobre lo ocurrido.