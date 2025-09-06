Heraldo-Diario de Soria

Arde un solar en pleno centro de Soria y los bomberos regresan ante el aviso de que volvía a salir humo

El fuego se produjo en la calle Mayor, a apenas 25 metros de la plaza o la Audiencia

Los bomberos intervienen por la tarde tras el aviso de reproducción.

Los bomberos intervienen por la tarde tras el aviso de reproducción.

Un incendio en pleno centro de Soria ha requerido la presencia de los bomberos hasta en dos ocasiones, una para sofocarlo y otra ante el aviso de que volvía a salir humo de una viga y podía reproducirse. El fuego ha afectado a un solar flanqueado por dos edificios de viviendas y con la trasera lindando también con otra construcción.

Labores de extinción en la tarde de este sábado.

Labores de extinción en la tarde de este sábado.

La finca urbana está ubicada al principio de la calle Mayor, a apenas 25 metros del lateral del palacio de la Audiencia o de la plaza Mayor en la zona de la escultura de Leonor. El desplazamiento de los bomberos ha obligado a activar el retén.

Según ha podido saber este medio, el primer aviso se registró sobre las 15.00 horas de este sábado advirtiendo del fuego en el terreno que estaba afectando a la vegetación. Posteriormente dejó marcada hasta gran altura la pared derecha (unos ocho o nueve metros), perteneciente a un edificio de viviendas al subir por la pintura o el aislante, llegando a alcanzar vigads.

Tras esta primera intervención, antes de las 20.00 horas dos camiones de Bomberos de Soria y tres coches patrulla de la Policía Nacional volvían a acudir al lugar, advertidos de la presencia de humo en una de las vigas. Los profesionales se aseguraron de apagarla y realizaron labores de refresco sobre el solar.

Según señalaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno no se descarta una posterior investigación sobre lo ocurrido.

