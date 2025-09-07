Mejora de La Fuentona y de la Casa del Parque del Sabinar

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta licitó, con un presupuesto de 187.238 euros, las obras de mejora de infraestructuras de uso público en el entorno del Monumento Natural de La Fuentona y de la Casa del Parque del Sabinar de Calatañazor, cuyo plazo de ejecución se establece en cuatro meses.

Con financiación de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, las actuaciones se concretan en la restauración de dos taludes existentes junto a los aparcamientos situados en el acceso a La Fuentona, la instalación de una caseta para recepción de visitantes en el aparcamiento disuasorio de este monumento natural, la mejora del aparcamiento mediante el arreglo de la barrera de acceso y suministro eléctrico, la instalación de un punto de carga eléctrico para autocaravanas y vehículos eléctricos, el aumento de la capacidad del aparcamiento de la Casa del Parque y la instalación de señalización informativa e interpretativa.

El Monumento Natural de La Fuentona y la Reserva Natural del Sabinar de Calatañazor son dos espacios naturales protegidos situados en el interior de la ZEC (Zona de Especial Conservación) Sabinares de la Sierra de Cabrejas, formando parte de la Red Natura 2000.

Ambos espacios, situados a poco más de 10 kilómetros de distancia, poseen en la Casa del Sabinar su centro de interpretación y atención a visitantes, que desde el año 2005 viene prestando un servicio fundamental en la atención al público que se acerca a estos espacios naturales protegidos y que busca información para planificar su visita o quiere disfrutar del contenido expositivo de dicho centro.

Con el objetivo de adaptar estos espacios a los nuevos usos y demandas, el proyecto de intervención licitado pretende mejorar dichos equipamientos, comenzando con la ampliación del aparcamiento de la Casa del Parque. El exterior del edificio posee una zona ajardinada y un aparcamiento con capacidad para ocho vehículos y un autocar, escasa para el funcionamiento habitual del edificio.

Sin embargo, la zona ajardinada está infrautilizada, ya que solamente la parte dedicada a zona arbolada, a cuya sombra se han instalado bancos y mesas, es utilizada habitualmente por el público.