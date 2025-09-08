La provincia de Soria aumenta el número de viajeros y suma 255.000 hasta julio

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El turismo en Soria recupera posiciones y avanza a buen ritmo, aumentando el número de viajeros que se desplazan hasta ella para conocerla y vivir sus múltiples experiencias. En lo que va de año algo más de 255.000 personas se han desplazado hasta la provincia, con un considerable incremento en relación al ejercicio precedente. En concreto, el turismo crece en un 14,2% hasta julio, en comparación con el mismo periodo de 2024. Una notable alza porcentual que en número de individuos se traduce en 31.718 más que hace un año.

Las cifras de la estadística de viajeros de la Comunidad Autónoma reflejan para Soria no sólo una evolución positiva, sino además una recuperación, ya que en 2024 la situación era muy distinta y lo que transmitía el registro provincial eran pérdidas.

De esta manera, entre enero y julio del año pasado se habían pasado por la provincia 223.000 viajeros, una cantidad que asumía una merma de nada menos que el 16,8% en comparación con 2023. El año pasado fue un relativamente buen año turístico, ya que al acabar el ejercicio las mermas se habían compensado en gran parte, con una caída de enero a diciembre del 1,5%. Es decir, si el primer tramo del año resultó bastante desfavorable las cantidades fueron recuperándose en los meses siguientes, hasta compensar en cierta manera las pérdidas precedentes y quedarse en una escasa caída.

Los 31.718 viajeros más en el periodo de referencia se tradujeron en una mayor concentración de pernoctaciones. La estancias en los hoteles y demás tipos de alojamiento ascendieron a 465.317, con una elevación del 8,8%. En este sentido, se alcanzaron prácticamente 38.000 pernoctaciones más que hace un año.

Como se ve, el turismo en Soria presenta buenas perspectivas de alcanzar un registro sensiblemente superior al de 2024. El dato quizá menos favorable fue que el mayor número de pernoctaciones no significó una estancia media superior.

Por el contrario, esta entrada estadística se colocó a la baja y no llegó a las dos jornadas. La estancia media fue, según el registro turístico de la Comunidad Autónoma de 1,8 días, lo que representó una bajada del 4,8% en relación al año precedente.

Con más viajeros y pernoctaciones, el dato de la ocupación sube también y alcanza un 17,7%. Esto supone un 18% más que hace un año, cuando la referencia se niveló en un 15% (entonces, en 2024 se había producido una acusada disminución del 12,1%).

Los datos estadísticos recopilados por la Comunidad Autónoma dejan, del lado de la infraestructura necesaria para recibir a los turistas, una nota positiva y otra no tanto.

La positiva es que hay más alojamientos que hace un año, en concreto 44, que movilizan 18.173 plazas. Esta última cifra se refuerza en 649 o, lo que es lo mismo, en un 3,7%.

La nota que no es tan positiva viene del lado de los restaurantes. El registro de la Comunidad Autónoma contabiliza tres menos, con una pérdida de 174 plazas, hasta llegar a las 30.737. La cantidad de establecimientos asciende a 355.