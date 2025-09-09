El recurso al Supremo frena el fin del pago a la hijastra de la Duquesa Roja

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La hijastra de la Duquesa Roja tendrá que esperar aún «unos siete u ocho meses», calcula su abogado, Fernando Osuna, para recibir lo que le resta de la herencia de su padre, Leoncio González de Gregorio, reconocida por los tribunales sorianos. Todavía le faltan unos 250.000 euros que han de abonar sus hermanastros Pilar y Leoncio González de Gregorio y Álvarez de Toledo, pero antes tendrá que pronunciarse el Tribunal Supremo al recurso presentado por ambos, que sostienen que los derechos de Rosario Bermudo sobre la herencia del padre han caducado.

El letrado de Bermudo, que ha guiado todo el proceso judicial de más de 11 años, desde el reconocimiento de la paternidad –prueba de ADN y exhumación del cuerpo incluidas– a la reclamación de la herencia, espera que el Tribunal Supremo ni siquiera admita a trámite el recurso. «Los temas hereditarios no son de interés para el Supremo porque son asuntos que se han debatido mucho y para este tribunal han de tener interés casacional, pero no es el caso», afirmó Osuna.

El recurso al Supremo condiciona los últimos pagos de Pilar, que se corresponden con intereses y costas, y también de Leoncio, que aún no ha abonado ninguna cantidad. De hecho, la defensa de Rosario Bermudo solicitó el embargo de varios de sus bienes para recibir los 134.000 euros que ha de pagar, con intereses y costas incluidas. Se da la circunstancia de que Bermudo reclamó la ejecución de sentencia, lo que le fue reconocida y por tanto ya ha recibido unos 700.000 euros, pero dentro de esa reclamación no se incluyeron ni costas ni intereses porque aún no estaban calculados.

La cantidad recibida por la hijastra de la Duquesa Roja de la herencia de su padre, que mantuvo una relación de juventud con una empleada de su familia, fruto de la cual nació Rosario Bermudo, ya ha permitido mejorar la vida de esta mujer, de 74 años, y de su familia. Según indicó su abogado, le ha permitido adquirir un piso en Torrejón de Ardoz y abandonar su casa anterior, en un cuarto sin ascensor, una necesidad imperiosa ya que su esposo sufre problemas de movilidad. El resto lo ha repartido entre sus hijos.

Hasta ahora, Pilar González de Gregorio ha abonado a Rosario Bermudo más de 280.000 euros, que sumados a los 330.000 euros que abonaron, sin necesidad de acudir a juicio, sus otros dos hermanastros, Javier y Gabriel, le han supuesto ya cerca de 700.000 euros a la demandante. Está suspenso, hasta que se pronuncie el Supremo, el embargo de los bienes de Leoncio que ha reclamado Bermudo puesto que no ha hecho efectivo el pago al que le obliga la sentencia de primera instancia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria y que confirmó, matizando las cantidades, la Audiencia Provincial.