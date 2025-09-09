La BRIF de Lubia agradece a La Revuelta de Broncano y a la brigada de Laza "dar voz a miles de bomberos forestales"

Detalle del programa de La Revuelta de este lunes con miembros de la BRIF de Laza como invitados.HDS

La BRIF de Lubia (Soria) ha agradecido a través de sus redes sociales la presencia de sus compañeros de la brigada gallega de Laza en el programa La Revuelta de David Broncano. La nueva temporada comenzó este lunes con miembros de la base orensana como invitados para trasladar algunas de las necesidades y peticiones del colectivo de bomberos forestales.

"Gracias a los compis de la BRIF de Laza por dar voz a miles de bomberos forestales y a La Revuelta de TVE por el espacio para ello. El reconocimiento social es fundamental para la profesionalización y las mejoras laborales. Ánimo a todos", señala la BRIF soriana a través de su perfil (no oficial) en X, concluyendo con el hastag de 'bomberos forestales en lucha'.

Además de reseñar las cuentas del resto de Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales de España, desde la brigada soriana se han hecho eco de otras muestras de apoyo, como las de los Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid.

También han compartido algunos de los mensajes desde la cuenta oficial de La Revuelta, como el que se pronuncia "en defensa de un sueldo digno para los bomberos. No es compatible definirles como héroes y que luego cobren lo que cobran jugándose la vida".