La muralla de Alberca aumenta sus cautelas de protección

La muralla de Alberca presenta un precario aspecto desde que la demolición parcial del reformatorio la dejó al descubierto. Todavía quedan por liberar dos tramos de la cerca, correspondientes a los dos cuerpos del inmueble que todavía subsisten. De cara a su derribo el Consistorio aumenta las cautelas de protección del paño y ha contratado el asesoramiento técnico para garantizar su integridad una vez se produzcan las operaciones. El concejal de Urbanismo, Luis Rey, confió en «terminar la demolición en breve». El contrato de asesoría ha sido adjudicado al estudio de arquitectura de Fernando Cobos, por un importe de 10.800 euros. Se trata del equipo que redactó en su momento el plan director del monumento y que ha venido interviniendo en los lienzos de las márgenes (del puente de piedra al pie del Mirón) y el Castillo, así como en la traza del Mirón.

El tramo de muralla de algo más de 90 metros es el único que ofrece opciones de recuperación del recorrido urbano. Se extiende desde el palacio de Alcántara hasta el cubo que ahora se ve al final del reformatorio, una torre muy transformada por postizos que habrá que eliminar. En cuanto a la cerca, son evidentes sus pérdidas, añadidos y cajeados que determinan la necesidad de una restauración. A lo largo del verano han venido produciéndose novedades administrativas de cara a esta intervención, para la que tiene que finalizar el derribo.

A mediados de agosto la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural autorizó el control arqueológico vinculado a la intervención en el tramo de la muralla, con el objetivo de proteger sus restos tras la desaparición del antiguo reformatorio. Unos días más tarde se conoció que el Ayuntamiento había remitido la documentación al responsable del proyecto, con el fin de determinar si primero hay que comenzar con la consolidación del paño o bien con la destrucción de lo que queda del reformatorio.

En mayo la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural acordó darse por enterada del derribo parcial del inmueble e instó al Ayuntamiento a realizar una declaración de emergencia para poder llevar a cabo, con la mayor premura todas las actuaciones que garanticen la estabilidad e integridad del monumento.

La muralla de Soria tiene la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) por aplicación del Decreto de 22 de abril de 1949, referido a todos los castillos de España, cualquiera que sea su estado de ruina, en relación con la disposición adicional segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y la disposición adicional segunda de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

La intención municipal pasa por integrar la muralla en un proceso de recuperación de la calle Alberca, una nueva urbanización con recreación de la antigua instalación hidráulica que da nombre a la vía, en combinación con la recuperación de un porche del palacio.