La Guardia Civil de Soria detiene a dos personas por intercambiarse las tarjetas de conductor en el tacógrafo

Al parecer los detenidos se intercambiaron las tarjetas de conductor en el tacógrafoHDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Soria ha detenido a dos personas por falsedad en un documento oficial al intercambiarse las tarjetas de conductor en el tacógrafo. Los detenidos fueron sorprendidos al ser controlado el vehículo articulado de matrícula extranjera para notificarles una infracción al Reglamento General de Circulación.

El hecho ocurrió a las 12.35 horas del viernes 5 de septiembre, dentro de las actuaciones de vigilancia de la Seguridad Vial y del control del transporte profesional, en la N-122 término municipal de Villar del Campo por una patrulla perteneciente al Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Soria.

Los agentes, entre el momento que observan al conductor y el que se ordena la detención del vehículo articulado, aprecian que conductor y pasajero en la cabina del tracto-camión han intercambiado sus posiciones al volante durante la marcha del mismo.

Al realizar la identificación de ambos, así como la inspección de los registros del tacógrafo digital, comprueban que la tarjeta que lleva insertada en ese momento corresponde con la del acompañante, intercambiando las dos tarjetas de conductor con el fin de evitar realizar los descansos oportunos y alargar los periodos de conducción, tratando de falsear los registros y eludir los controles policiales y administrativos.

En vista de lo anterior, estas dos personas fueron detenidas por falsedad documental en la modalidad de simulación, siendo también denunciadas por conducción temeraria y otras infracciones al Reglamento General de Circulación. Ambas personas y las diligencias instruidas por el GIAT (Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Soria.

Cabe señalar que este delito puede conllevar una pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

La manipulación o utilización indebida de los dispositivos de control del transporte profesional supone una grave infracción que puede derivar en responsabilidad penal, además de comprometer y generar un gran riesgo para la para la seguridad vial.

Según la DGT, el 62,5% de los conductores profesionales denunciados en el año 2023 lo fueron por no respetar los tiempos de conducción y descanso establecidos por la normativa.

La Guardia Civil recuerda la puesta en marcha años atrás de la APP Alertcops. Esta aplicación móvil es un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

A través de ella se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo; también permite recibir en el teléfono móvil mensaje de avisos, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.

La Guardia Civil recomienda su descarga, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los centros operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.