Heraldo-Diario de Soria

Fotos del desalojo del Ayuntamiento de Soria por riesgo de incendio tras un cortocircuito

Un cortocircuito provoca la suspensión del Pleno de la Corporación y el desalojo del Ayuntamiento por amenaza de incendio

Imágenes del desalojo en la Casa Consistorial.

Imágenes del desalojo en la Casa Consistorial.MonteseguroFoto

Gonzalo Monteseguro
Soria

El Ayuntamiento de Soria ha tenido que ser desalojado tras una amenaza de incendio provocada por un cortocircuito en el cuadro eléctrico general. Fuentes municipales han confirmado la incidencia y han señalado que, como medida preventiva, todos los servicios municipales han quedado suspendidos.

Imágenes del desalojo en la Casa Consistorial.

Imágenes del desalojo en la Casa Consistorial.MonteseguroFoto

