Fotos del desalojo del Ayuntamiento de Soria por riesgo de incendio tras un cortocircuito

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria
Creado:
11.09.2025 | 14:08
Actualizado:
11.09.2025 | 14:08
El
Ayuntamiento de Soria ha tenido que ser desalojado tras una amenaza de incendio provocada por un cortocircuito en el cuadro eléctrico general. Fuentes municipales han confirmado la incidencia y han señalado que, como medida preventiva, todos los servicios municipales han quedado suspendidos.
Imágenes del desalojo en la Casa Consistorial. MonteseguroFoto
Cortocircuito y desalojo en el Ayto. de Soria
