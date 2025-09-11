Fotos del desalojo del Ayuntamiento de Soria por riesgo de incendio tras un cortocircuito

Imágenes del desalojo en la Casa Consistorial.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria ha tenido que ser desalojado tras una amenaza de incendio provocada por un cortocircuito en el cuadro eléctrico general. Fuentes municipales han confirmado la incidencia y han señalado que, como medida preventiva, todos los servicios municipales han quedado suspendidos.