CSIF recoge firmas en Soria para que los centros educativos tengan personal de enfermería

El sindicato CSIF comenzó este jueves a recoger firmas en Soria para que todos los centros educativos tengan personal de enfermería. De momento, logró recoger más de 500 en la carpa instalada en la plaza de las Mujeres. Se trata de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha impulsado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios para que las Cortes de Castilla y León aprueben una ley de enfermería escolar que garantice la presencia de estos profesionales en todos los centros educativos.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Consejo de Enfermería de Castilla y León, las AMPAs de los centros educativos públicos (Confapacal) y diversas asociaciones del ámbito social y sanitario. El presidente provincial de CSIF, Enrique Guiu, ha animado a los ciudadanos a firmar para obligar a las Cortes a llevar la propuesta. Este sindicato recogerá firmas por toda la provincia.

“Cada día, miles de alumnos conviven en las aulas con sus enfermedades de larga duración o crónicas que requieren controles, medicación, tratamiento y vigilancia durante la jornada lectiva, También, hay que sumar cualquier emergencia que pueda producirse en el centro educativo, como accidentes, crisis de diferente tipología, indisposiciones, sintomatologías o afecciones propias del otoño-invierno”, indicó.

La figura de la enfermera o enfermero escolar permitiría atender emergencias, administrar tratamientos y fomentar hábitos saludables, liberando a los docentes de responsabilidades sanitarias para las que no están preparados. Además, se reduciría el absentismo escolar y el laboral de los padres; y se facilitaría la inclusión educativa de todos los alumnos, respetándose el derecho de libre elección de centros, según el sindicato.

El coste estimado de la implantación de enfermería escolar en la Comunidad sería de 66,6 millones de euros, apenas un 0,48% del presupuesto autonómico, “un dinero asumible sin problemas, ya que solo supone un 0,48% del presupuesto autonómico, y además que verlo como una inversión en el sistema sanitario de la Comunidad”, dijo CSIF.

La enfermera escolar es una figura que ya está plenamente reconocida con coberturas del cien por cien en Reino Unido, Francia o Suecia, o del 80% en Alemania. En Estados Unidos, más del 75 por ciento por ciento de los centros educativos disponen de una enfermera escolar a tiempo completo, recoge Ical.

Aunque en España la enfermera escolar no está reconocida ni regulada a nivel nacional (sí en alguna normativa autonómica), comunidades como Madrid o Andalucía ya cuentan con programas de esta asistencia sanitaria específica con coberturas del 70 y del 60 por ciento, respectivamente, y en otras empiezan a extender el servicio. En Castilla y León, ahora mismo, no existe ningún reconocimiento y regulación de la enfermera escolar, y tan solo hay 24 enfermeras en toda la Comunidad que atienden a más de un millar de centros.

El número de alumnos por enfermera escolar es de 500 en Reino Unido, 600 en Francia, 700 en Madrid 800 en Andalucía. CSIF quiere, con su iniciativa legislativa, “acercar esas ratios a Castilla y León (en 2023 era de un profesional sanitario por cada 14.000 alumnos), e incluso mejorarlas. Nuestros niños no pueden estar peor. Castilla y León necesita una Ley que garantice una cobertura completa y estable en todos sus centros educativos. “Invertir en enfermería escolar es ahorrar en el futuro, formando adultos más sanos y responsables de su bienestar”, insistió el sindicato.