El pleno ratifica por unanimidad la cesión de la parcela para Numant-ia

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Que no pueda decirse que por el Ayuntamiento no se realizó Numant-ia. La construcción del centro de capacidades tecnológicas avanzadas de la defensa depende ya del Ministerio, pues suelo no le va a faltar para asentarse. El pleno ratificó por unanimidad la cesión que comenzó a tramitarse el pasado julio de la parcela en el polígono de Valcorba. Son 37.400 los metros cuadrados cedidos por 75 años al Ministerio de Defensa para la instalación tecnológica y de aplicaciones de inteligencia artificial, un puntal para la ciberseguridad y la modernización de las Fuerzas Armadas cuyo vídeo promocional no pudo escapar del folclorismo de romanos y celtíberos. Tecnología punta apadrinada por lanzas, cuchillos y garrotazos de última generación en su momento. Y es que a la guerra no le faltan los mejores talentos.

Una fracción se asentará en Soria, pues una de las intenciones es «generar empleo de calidad en la zona», explicó el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Muñoz. La plantilla permanente estará formada por una veintena de personas y se espera movilizar un centenar de empleos más, entre directos e indirectos. Es la misma esperanza de los puestos de trabajo especializados que alienta el Centro de Datos de la Seguridad Social en Los Royales. Soria pone una pica en la guerra y en la paz con la cosa tecnológica y se abre a los tiempos más allá de los ‘recursos endógenos’, signifiquen lo que signifiquen.

El «centro pionero» contribuirá a la «cohesión territorial» y dejará una inversión de más de 70 millones. Muñoz recordó que la instalación de Numant-ia se enmarca en una política más amplia, de descentralización de entidades estatales en la España interior y despoblada, acciones de las que Soria acumula varias muestras. Por ejemplo, el mencionado Centro de Datos de la Seguridad Social o el Centro Nacional de Fotografía en el antiguo Banco de España. En estos programas «la colaboración de este Ayuntamiento ha sido clave» para traer «empleo y oportunidades».

Numant-ia no suscitó intervenciones más allá de la explicación de Muñoz al punto. El consenso y la falta de intervenciones también fueron las notas de dos puntos de urbanismo. Uno de ellos ya conocido, como es la modificación del PGOU del palacio de Alcántara, que facilita un derribo del antiguo reformatorio que ya se ha producido y, en todo caso, la cesión en su momento de la casona al Ministerio de Cultura para ampliar el Centro de Fotografía. El otro punto se refería a la calle San Martín de Finojosa, donde por alguna razón hay un colector en suelo privado y es necesario desviarlo. El concejal de Urbanismo, Luis Rey, se hizo eco de la extraña situación de un «colector por donde nunca debió pasar».

La discusión llegó de la mano de la cuenta general. Desde el punto de vista de Vox, el documento tiene una importancia política capital para controlar la acción del equipo de Gobierno. Para el PP, no se trata más que del informe técnico que dice que las cuentas del Ayuntamiento se han realizado correctamente, que refleja lo que hay. Vox intentó conducir el debate a un repaso general de la política municipal, sin mucho éxito, pues hasta el PSOE respondió sin muchas ganas a unas cuestiones ya tratadas en debates como el del presupuesto o la liquidación. La cuenta salió adelante con los votos favorables de PSOE y PP y el ‘no’ de Vox.