La Lotería Nacional deja parte del primer premio en un pueblo de Soria

Administración de Loterías de Ólvega y Rocío Mayor, quien la regenta, en una imagen de archivo.HDS

El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves ha dejado parte del primer premio, correspondiente al número 79946, en la localidad soriana de Ólvega, donde en la Administración número uno, ubicada en la calle La Solana, se vendieron décimos del primer premio.

Este número también se vendió en Novelda (Alicante), Aguadulce (Almería), Villanueva de la Serena (Badajoz), Freixeiro-Naron (A Coruña), Moraleda de Zafayona (Granada), Arrecife (Las Palmas), Las Palmas de Gran Canaria, Xove (Lugo), Málaga y El Varadero (Santa Cruz de Tenerife), recoge Ical. La Onlae no ha facilitado, de momento, los décimos y cantidades que han correspondido por administraciones.

Por su parte, el segundo premio correspondió al 73135, vendido en Oviedo, Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Úbeda (Jaén) y Morón de la Frontera (Sevilla). Los reintegros correspondieron a los números: 3, 6 y 8.