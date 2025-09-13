Nuevas Generaciones de Soria celebra un torneo de fútbol sala

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Nuevas Generaciones de Soria preparó para este fin de semana un evento deportivo con un torneo de fútbol sala de 3x3 en el que participaron jóvenes de distintas edades. Un ambiente festivo y regalos para todos los participantes, señaló la organización a través de un comunicado.

La cita, que celebró en la multipista de Camaretas, no sólo consistió en deporte, también contó con música, animación y un gran ambiente pensado para compartir una jornada de convivencia.

La jornada contó con la asistencia de la presidenta de Nuevas Generaciones Castilla y León, Andrea Ballesteros.

Además, todos los inscritos recibieron un obsequio de bienvenida y hubo premios para los equipos ganadores.

«Queremos que los jóvenes disfruten, participen y se sientan parte de un proyecto que apuesta por el deporte, la diversión y los valores del esfuerzo y la amistad», expresaron desde Nuevas Generaciones a través del comunicado.