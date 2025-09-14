Cuarteto Casals, el tesoro ‘escondido’ y debutante en este Otoño

Un recorrido por la historia del cuarteto de cuerda a través de tres Arriaga, Beethoven y Shostakóvich.MonteseguroFoto

El Cuarteto Casals debutó este viernes en el Otoño Musical Soriano con obras de Arriaga, Beethoven y Shostakóvich, en el Aula Magna Tirso de Molina, una de las formaciones camerísticas más reputadas de España y a nivel internacional y reconocido con el Premio Nacional de Música. Fundado en 1997 en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en su trayectoria de casi tres décadas ha ofrecido conciertos en las salas más emblemáticas del mundo, desde el Carnegie Hall de Nueva York hasta el Musikverein de Viena.

En el programa, el Cuarteto Casals propuso un personal recorrido por la historia del cuarteto de cuerda a través de tres compositores esenciales: Arriaga, Beethoven y Shostakóvich, autores a los que el cuarteto ha consagrado parte de su carrera. En 2004 grabaron los tres cuartetos del precoz Arriaga, cuya vida quedó truncada al inicio del Romanticismo. Entre 2018 y 2020 culminaron la integral de Beethoven, punto culminante de la tradición vienesa. Y en 2024 ha iniciado la grabación de los dieciséis cuartetos de Shostakóvich, cronista del siglo XX, incluyendo el Sexto cuarteto en su segundo volumen, que salió a la venta el pasado mes de julio.

A destacar a la violista Cristina Cordero, que ha enriquecido el grupo que se caracteriza por su virtuosismo y su pasión por la interpretación y reforzando su compromiso con la educación musical.

Por otra parte, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y la violinista Midori serán los protagonistas este fin de semana en el Festival Internacional de Música. La OSCyL ofrecerá este sábado su primer concierto a partir de las 20.00 horas, dirigida por el maestro Lio Koukman, y acompañada por la prestigiosa violinista, Midori, natural de Osaka y convertida en una de las grandes figuras del violín internacional, para ofrecer el Concierto para violín en Re menor, op. 47, de Jean Sibelius y la obra Cuadros de una exposición, op. 35, de Modest Músorgski, con la orquestación realizada por Maurice Ravel.