El Consistorio elabora el pliego para comprar los contenedores marrones de Soria

La recogida selectiva de material orgánico, con los contenedores marrones, es una de las novedades que tiene que gestionarse a través del contrato de basuras vigente desde hace dos años. La responsabilidad de su implantación es del Ayuntamiento, que baraja ya fórmulas para poner en marcha este aspecto de la retirada de restos que viene obligado por normativa europea. En este sentido, explicó la concejala de Obras, Ana Alegre, el Consistorio trabaja ya en el pliego para comprar en su momento los elementos físicos de la recogida, los contenedores.

En cuanto al destino de los restos, todavía no está claro cuál será el espacio de compostaje. La concejala de Obras explicó que se estudia la posibilidad de crear una línea específica y temporal en el CTR, ahora sin adaptar a ello. Otra opción es llevar el residuo «a alguna planta cercana».

A propósito de los dos años de vigencia del contrato de basuras, Alegre destacó cómo «se ven en la ciudad todos los cambios importantes» que se han producido. Entre ellos, destacó el ‘puerta puerta’ para los residuos no industriales en el polígono de Las Casas, un sistema que propició que se hayan quitado todos los contenedores en el área industrial, contenedores que a veces eran utilizados por usuarios ajenos al polígono o que servían para albergar restos no aptos. «Incluso nos han felicitado» desde las empresas, señaló la concejala, quien también puso en valor el ‘quita y pon’ en el centro. Este sistema, grandes contenedores móviles que se instalan y se desplazan en la jornada en el centro peatonal y aledaños ha supuesto toda una novedad, con la consiguiente adaptación de las personas. Por su parte, las 1.950 papeleras de Soria se han cambiado y unificado los modelos a tres. Y los colegios cuentan con papeleras solares compactadoras, que permiten «gestionar el recurso» de mejor manera, ya que «la propia papelera avisa» cuando está llena.

La recogida se realiza en la actualidad todos los días de la semana y se valora positivamente por parte del usuario el horario continuado del punto limpio del polígono. También se han cambiado los 1.100 contenedores a un formato «más accesible», funcional y moderno. Toda la flota de vehículos es nueva y se ha incrementado en un 52%, hasta 41 (15 eléctricos).

La recogida diaria de voluminosos, los tres puntos limpios móviles de proximidad en Soria o los pequeños puntos limpios móviles en los núcleos rurales han sido otras novedades.