Pedaleando a Valonsadero por los nuevos carriles bici

Con una previsión de 400 participantes, el Día de la Bicicleta desembarcó un septiembre más para dar a conocer de manera festiva todos los beneficios de pedalear y pasar una jornada en familia compartiendo una afición saludable. También fue una excelente ocasión de conocer los nuevos carriles bici de la ciudad, pues a ello se prestaba el destino en Valonsadero. Una red de carriles que se ha extendido por la avenida de Valladolid y la avenida de la Constitución y que viene a ampliar de manera significativa los recorridos. Así que más allá de la jornada del Día de la Bicicleta hay kilómetros de más como excusa para seguir pedaleando durante todo el año, una movilidad sostenible.

El Día de la Bicicleta arrancó a eso de las diez de la mañana en la plaza Mayor, con bastantes participantes disfrazados y con todos los elementos de seguridad para desplazarse hasta Valonsadero. Todos aquellos que estaban inscritos y que sacaron su dorsal pudieron participar en el posterior sorteo de regalos y recibieron la bolsa del corredor con distintos obsequios.

Como en años anteriores, se organizaron actividades a eso de mediodía en el monte, con la colocación de hinchables y con una charla sobre seguridad vial. Los premios de carácter popular tuvieron como destino el mejor disfraz, los participantes más mayores, más jóvenes, el clan familiar más numeroso y la bicicleta más original.