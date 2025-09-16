Soria reformará la Casa del Guarda, que costará 900.000 euros y cierra desde el 1 de octubre

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

A partir del 1 de octubre la Casa del Guarda de Valonsadero cerrará sus puertas al público, una vez ha concluido la prórroga que el Ayuntamiento concedió a la empresa adjudicataria, Aldea Garcés SL, para poder establecer las necesidades de mejora del icónico establecimiento de cara a reformar el edificio y al mismo tiempo que siguiera estando abierto hasta realizar la evaluación técnica. Una memoria que la Junta de Castilla y León ya ha entregado al Consistorio cuantificada en 900.000 euros con el fin de elaborar el pliego de condiciones para su licitación.

La concejala de Obras, Ana Alegre, explicó ayer a este periódico que los técnicos del Ayuntamiento ya se encuentran trabajando en la redacción del documento de cara a que salga a licitación lo antes posible para que en cuanto se adjudique se lleve a cabo la reforma y el establecimiento pueda estar de nuevo en marcha para los próximos Sanjuanes y el verano. Es la idea que tiene el equipo de Gobierno de cara a que el nuevo adjudicatario aproveche la ‘temporada alta’ con el periodo estival, si bien señaló que va a depender de los plazos que marque la ley de contratación de acuerdo con el pliego que se elabore. Además, al ser Valonsadero propiedad del Consistorio pero un Monte de Utilidad Pública la adjudicación corre a cargo de la Junta de Castilla y León, que es la encargada de la gestión de los aprovechamientos forestales y por tanto debe velar porque se cumplan el plan de ordenación de los recursos y de forma sostenible.

El anterior adjudicatario, Aldea Garcés SL, ya ha comunicado de manera oficial que da por finalizado el contrato y el próximo 30 de septiembre será el último día de servicio hasta que no se acometa la reforma. La Junta indicó en su momento que teniendo en cuenta la numerosa afluencia de público que visita el lugar era preciso mantener en funcionamiento la explotación del restaurante al objeto de garantizar un adecuado uso público del monte y evitar que con su cierre, las instalaciones se deteriorasen o se produjeran posibles ocupaciones o robos. Así, la Administración regional propuso la concesión de un uso privativo para la explotación por un periodo de seis meses, prorrogable tres meses más, al objeto de continuar con lo usos y servicios asociados al mismo, en tanto iba avanzando con la tramitación de las obras necesarias y el nuevo expediente de concesión por un periodo más prolongado.

Cabe recordar que la concesión de la Casa del Guarda procede de marzo de 2000 y su plazo de gestión expiró el pasado 31 de diciembre. Pero la empresa Aldea Garcés SL, continuó al frente de la explotación hasta el 30 de septiembre, periodo en el que debía abonar un canon mensual de 1.000 euros (más IVA) durante un periodo de un año.

Ahora el Ayuntamiento plantea una concesión similar a la que ha regido en otras dependencias municipales de hostelería, como es el Kiosco o el Soto Playa. Así, la adjudicación por un tiempo amplio implica a cambio una serie de inversiones, con plazo suficiente para que el gestor pueda amortizarlas. No obstante, en función de la cantidad planteada y según la Ley de Contratos ahora toca concretar el periodo de gestión y el canon mensual, añadió Ana Alegre.

Las instalaciones de la Casa del Guarda abarcan el bar restaurante, la barra de verano, los aseos y el comedor bajo pérgola, además del almacén. El bar restaurante es un inmueble de 280 metros cuadrados de superficie útil, que consta de un edificio principal, que fue restaurado y ampliado en el año 2000, y de otro edificio almacén.

La memoria indica que el complejo se compone del edificio central del restaurante realizado en mampostería y pilares metálicos con fachadas recercadas de piedra y cubierta a cuatro aguas de algo más de 165 metros cuadrados. En su interior está dividido en una zona de cortavientos en la entrada, una zona de bar de algo más de 20 metros cuadrados, la zona de restaurante central de 76 metros y otra zona de restaurante cerrado de otros 75 metros. Además hay una chimenea de obra en el centro, un oficio conectado con el restaurante, el bloque de aseos y una cocina de 43 metros cuadrados.

El complejo también cuenta con una zona de seis servicios públicos exteriores, tres para cada sexo, más uno adaptado para personas con discapacidad física. El sistema de fontanería instalado está adaptado para agua fría y caliente y cuenta con alicatado hasta el techo y suelo antideslizante. En la zona exterior se encuentra una zona de barra exterior anexa a la fachada p rincipal con una cubierta a un agua.

Según adelantó Alegre a este periódico la estructura del establecimiento no se va a tocar, y la memoria propone el cambio de la red de fontanería de agua caliente, incluyendo todo el sistema de tuberías de saneamiento y la creación de una nueva estación depuradora. Además, todo el sistema eléctrico, dada la antigüedad del edificio. Para todo ello, se plantea incluir aerotermia y otras energías renovables. Una obra cuantificada en unos 900.000 euros.

Así, los técnicos ya están trabajando en el borrador técnico para elaborar el pliego administrativo, con el fin de sacarlo a licitación lo antes posible y la Junta pueda llevar a cabo la adjudicación cuanto antes. De este modo, «la empresa concesionaria podrá acometer las obras que vienen contempladas en el pliego aprovechando los meses de menos actividad hostelera en la Casa del Guarda, en invierno».

De este modo, podría estar de nuevo en marcha para Sanjuanes y arrancar con la temporada alta del establecimiento.