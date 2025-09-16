El Maratón Musical de Soria vuelve el sábado con 14 grupos en 13 emplazamientos

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

«Una cita imprescindible dentro del Otoño», algo que «se ha convertido en muy participativo». De esta manera se refirió la concejala de Cultura, Gloria Gonzalo, al Maratón Musical que este sábado desembarca en distintos emplazamientos de la ciudad. Son «más de doce horas consecutivas de música», recordó por su parte el responsable del Otoño Musical Soriano, José Manuel Aceña, quien explicó que en la edición de este año participan 14 agrupaciones o solistas, en total 151 músicos, repartidos en 13 emplazamientos.

El Maratón arrancará a las 9.45 horas en el Conservatorio Oreste Camarca, con la Coral de Soria u Coro de Voces Blancas de la Coral de Soria y concluirá a las 20.30 horas en la plaza Mayor, con el espectáculo La Carroza del Real y su selección de piezas de ópera y zarzuela. En medio, conciertos en el IES Machado (10.40 horas); el Espacio Santa Clara (11.30); la iglesia del Espino (12.05); las ruinas de San Nicolás (12.45); la iglesia de La Mayor (13.20); el Espacio Alameda (13.55); el Casino (17.00); el Centro Cultural Gaya Nuño (17.35); el Colegio Oficial de Arquitectos (18.10); la Delegación Territorial de la Junta (18.45) y el Aula Magna Tirso de Molina (19.30). Cada concierto tendrá una duración de 20 minutos.

Como es tradicional, sellar el folleto del Maratón al haber asistido al menos a 11 de las 13 actuaciones tiene el premio de la camiseta oficial del evento. Estas personas podrán votar además los seis premios de 500 euros para sus agrupaciones favoritas.