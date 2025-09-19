La Cámara de Comercio de Soria atrae a 2.850 alumnos con ideas para emprender

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Con el curso escolar 2025-2026 ya en marcha la Cámara de Comercio de Soria arranca con sus proyectos educativos para impulsar la motivación y la orientación emprendedora de los estudiantes de Primaria y FP. Programas que se iniciaron hace casi una década y desde entonces han involucrado a 212 docentes de 30 centros que han implicado a casi 2.850 alumnos participantes.

Se trata de ‘Pre.Emprendimiento en FP’ y ‘Emprender en Mi Escuela’, dos proyectos que buscan acercar la educación emprendedora al aula, favoreciendo el desarrollo de competencias clave como la iniciativa, la creatividad, la organización, el trabajo en equipo o la comunicación. Estos programas se implementan gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Soria, el Ayuntamiento de Soria y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Soria.

Precisamente este lunes se abrió el plazo, hasta el 30 del mismo mes, para que los centros educativos que lo deseen formalicen su inscripción y trasladen a la Cámara su deseo de participar en este nuevo curso.

El proyecto ‘Pre.Emprendimiento en FP’, destinado al alumnado de segundo curso de ciclos formativos de grado medio y superior de Soria comenzó en 2017 y en este tiempo ha contado con la participación de 1.648 estudiantes de 15 centros educativos que han presentado 258 proyectos tutorizados por 88 docentes. Una iniciativa educadora que busca favorecer la motivación emprendedora del alumnado de formación profesional, quienes pueden llegar a ser los futuros emprendedores y emprendedoras de la provincia de Soria. También se les dota de las herramientas necesarias para emprender una iniciativa empresarial y se les da a conocer los servicios existentes en la provincia que pueden ayudarles a poner en marcha una idea de negocio.

‘Emprender en Mi Escuela’, destinado al alumnado de quinto y sexto de Educación Primaria de Soria comenzó en el 2018 y este curso 2025-2026 se celebrará la VII edición porque hubo un ‘parón’ el año de la pandemia. También se han implicado 124 docentes de 15 centros con 1.196 estudiantes participantes que han ‘conformado’ 42 cooperativas. Y es que la iniciativa propone una experiencia de emprendimiento real en el aula: crear y gestionar una cooperativa escolar a lo largo del curso. Así, el alumnado se organiza para diseñar, elaborar y finalmente vender sus propios productos artesanales en un mercado local, normalmente al final del curso.

Ambos proyectos nacieron de la mano de ValnalónEduca, un portal educativo de la Ciudad Tecnológica de Valnalón en Asturias. En la provincia de Soria el programa se desarrolla gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Soria, el Ayuntamiento de Soria y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Soria.

Pero más allá del aprendizaje educativo, es una vivencia que fortalece el trabajo en equipo, la autonomía, la creatividad y el compromiso social, ya que permite trabajar de forma transversal en las distintas áreas del currículo, favoreciendo el desarrollo de las competencias clave para el siglo XXI, como la comunicación lingüística, la competencia matemática, competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y conciencia y expresiones culturales.