Traducción e Interpretación pone en marcha su nuevo Máster de Entornos Digitales Multilingüe

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La universidad amplía su oferta en Soria con la puesta en marcha de una nueva titulación de postgrado. El Máster de Traducción en Entornos Digitales Multilingües echa a andar desde el Campus Duques de Soria de la Universidad de Valladolid (UVA).

La Universidad de Valladolid pone en marcha este programa de posgrado de carácter innovador que comenzará a impartirse el próximo 22 de septiembre desde la Facultad de Traducción e Interpretación.

La primera edición virtual del máster arranca con 14 estudiantes matriculados. La diversidad de procedencias de los participantes refleja el marcado carácter internacional del programa y su vocación de generar un espacio académico de intercambio cultural y profesional.

El máster estará coordinado por María Teresa Ortego Antón, profesora de la Facultad de Traducción e Interpretación, y se centra en la formación avanzada en herramientas digitales aplicadas a la traducción multilingüe, un campo en constante expansión y con una creciente demanda en el mercado laboral.

Con este lanzamiento, la Universidad de Valladolid reafirma su compromiso con la innovación académica y la formación de profesionales capaces de desenvolverse en entornos multilingües y digitales, impulsando la internacionalización de su oferta educativa.