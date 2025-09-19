Universidad
Traducción e Interpretación pone en marcha su nuevo Máster de Entornos Digitales Multilingüe
La soriana María Teresa Ortego dirige la titulación de postgrado que estrena la Universidad de Valladolid (UVA)
La universidad amplía su oferta en Soria con la puesta en marcha de una nueva titulación de postgrado. El Máster de Traducción en Entornos Digitales Multilingües echa a andar desde el Campus Duques de Soria de la Universidad de Valladolid (UVA).
La Universidad de Valladolid pone en marcha este programa de posgrado de carácter innovador que comenzará a impartirse el próximo 22 de septiembre desde la Facultad de Traducción e Interpretación.
La primera edición virtual del máster arranca con 14 estudiantes matriculados. La diversidad de procedencias de los participantes refleja el marcado carácter internacional del programa y su vocación de generar un espacio académico de intercambio cultural y profesional.
El máster estará coordinado por María Teresa Ortego Antón, profesora de la Facultad de Traducción e Interpretación, y se centra en la formación avanzada en herramientas digitales aplicadas a la traducción multilingüe, un campo en constante expansión y con una creciente demanda en el mercado laboral.
Con este lanzamiento, la Universidad de Valladolid reafirma su compromiso con la innovación académica y la formación de profesionales capaces de desenvolverse en entornos multilingües y digitales, impulsando la internacionalización de su oferta educativa.