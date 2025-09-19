El Campus de Soria, galardonado con el Premio Numancia 2025

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El Campus de Soria de la Universidad de Valladolid (UVA) se ha alzado con el Premio Numancia 2025 de Heraldo Diario de Soria, que cumple su quinta edición y que viene a recompensar la labor de los mejores exponentes de la provincia en todos los sectores a lo largo del año.

Además del Campus de Soria como ganador absoluto, el jurado calificador, reunido esta misma semana, ha decidido premiar y reconocer la labor del Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor), en la categoría de Economía; a OnPhoto en el apartado de Cultura; al Balonmano Soria en la categoría de Deporte; y a la Asociación Virgen del Camino de Familiares de Personas con Enfermedad Mental (Asovica), en el apartado de Valores Sociales.

El Campus de Soria, que cumple 40 años desde su adscripción a la Universidad de Valladolid, tiene hoy en día una aportación indudable a la sociedad soriana. Su impacto económico se calcula en 10 millones de euros, da empleo a 500 trabadores y su comunidad educativa está formada por 2.500 personas. Su papel en la ciudad y en la provincia es clave. Ofrece los estudios de Grado en Administración de Empresas, Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Grado en Educación Primaria, Grado en Enfermería, Grado en Fisioterapia, Ingeniería Agraria y Energética, Ingeniería Forestal: Industrias Forestales, Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Grado en Traducción e Interpretación y doble Grado en ADE.

Además, el Máster en Ingeniería de la Bioenergía y Sostenibilidad Energética, Máster universitario en Traducción en Entornos Digitales Multiligües, Máster universitario en Atención Integral al Paciente Pluripatológico y Doctorado en Traductología, Traducción Profesional y Audiovisual.

Su labor investigadora se ha potenciado con el paso de los años hasta convertirse en una pieza indispensable en el engranaje de Soria, además de su conexión con otros sectores de la provincia, ya sea empresarial, social o deportivo. Su vicerrector es José Luis Ruiz Zapatero y el rector de la UVA es Antonio Largo.

Cesefor, premio Numancia de Economía, tiene la misión de contribuir a la mejora de la competitividad, la industrialización y la conservación de los recursos forestales, trabajando en proyectos de investigación, innovación, desarrollo tecnológico, formación y consultoría. En una temporada en la que desafortunadamente los incendios han sido protagonistas, el Cesefor se esfuerza en una gestión sostenible y en el cuidado y limpieza del monte como fórmula de prevención. La gestión forestal de Soria está siendo un ejemplo como acción preventiva frente a incendios.

OnPhoto, premio de la Cultura, es un festival de fotografía que se celebra en Soria para difundir la cultura fotográfica, reuniendo a profesionales y aficionados a través de exposiciones, ponencias, talleres, mesas redondas, concursos de portfolio y rallies fotográficos. El evento ofrece a los participantes la oportunidad de conocer y interactuar con artistas visuales destacados, así como con otros creadores y aficionados, y disfrutar del patrimonio cultural y gastronómico de la capital soriana. Su director es Juan Carlos Rodrigo. Atrae a numerosos profesionales y su situación cobrará más relevancia, si cabe, teniendo en cuenta la implantación del Centro Nacional de Fotografía.

El BM Soria, premio Numancia del Deporte, milita por segunda vez en su historia en la categoría plata del balonmano, de la mano de su presidente, Carlos Heras. Es un equipo con vitola, que arrastra a aficionados fieles y un equipo que ha protagonizado ascensos sonados. Su garra, su lucha, su entrega y su coraje le han colocado como uno de los grandes exponentes del deporte soriano.

Finalmente, Asovica, premio Valores Sociales, es una entidad declarada de utilidad pública, que tiene como objetivo primordial conseguir la rehabilitación de las personas con problemas de salud mental y luchar por el reconocimiento igualitario en la sociedad de este colectivo, con centros especiales de empleo que favorecen la inserción laboral de los asociados. Su gerente es Natalia Briongos.

El jurado calificador de los premios estuvo formado por Ana Romero (Ayuntamiento de Soria), Enrique Rubio (Diputación), Juan Antonio Tierno (Caja Rural de Soria), Félix Villalba (director de Heraldo Diario de Soria), Marian Arlegui (Museo Numantino), Yolanda de Gregorio (delegada territorial de la Junta), José Antonio Martín de Marco (cronista oficial de Soria y Medinaceli), Carlos de la Casa (comisionado de Patrimonio Cultural en Soria), Esther Roncero (Cámara de Comercio), Alberto López (Subdelegación del Gobierno), Inmaculada Ramos (FOES) y José Ignacio Arganda, director comercial de Heraldo Diario de Soria, como secretario con voz pero sin voto.

Los Premios Numancia han galardonado en sus cuatro ediciones anteriores a Emiliano Revilla, Soria Natural, Voleibol Río Duero y Juan Manuel Ruiz Liso.