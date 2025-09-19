Llegan los Oscar del porcino: Estas son las cuatro granjas de Soria nominadas

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Cuatro granjas de la provincia de Soria optan a los premios Porc d’Or de capa blanca de 2025, unos galardones que se entregarán el 24 de octubre en Lérida y en los que Soria ya ha resultado premiada en ediciones anteriores. Son dos instalaciones de Copiso, Valdeláguila en Quintana Redonda, y Valdevascones, en Langa de Duero; Gruca Muro de Icpor Soria; y El Cerruco, de Agrocesa, en Atauta, que opta además a un premio especial a la sostenibilidad.

Valdeláguila, situada en Quintana Redonda, compite en la segunda categoría, de 500 a 1.000 reproductoras, con otras cuatro explotaciones, dos de Huesca, una de Salamanca y otra de Zaragoza, para alzarse con el galardón de Manejo en Lactación, donde el jurado realiza una evaluación del cuidado y gestión de las cerdas y camadas durante el periodo de lactancia.

En la tercera categoría, granjas de 1.000 a 2.000 reproductoras, participa también Copiso con Valdevascones, en Langa de Duero, también en Manejo en Lactación, que compite con otras cuatro instalaciones, dos de Orense, una de Huesca y una cuarta de Badajoz.

Y en la cuarta categoría, en granjas de más de 2.000 reproductoras, se encuentra Gruca Muro, ubicada en Muro y en integración con Icpor Soria, empresa participada a partes iguales por Copiso e Incarlopsa (la interproveedora de Mercadona), que aspira a conseguir el premio a la Productividad Numérica, donde se evalúa la capacidad de obtener el mayor número de lechones destetados por cerda. Compite con otra granja de Soria, El Cerruco de Agrocesa (del grupo Vall Companys), ubicada en Atauta, y con otras seis más, cuatro de ellas de Huesca, una de Orense y otra de Navarra.

Pero es que además esta granja opta al Premio Especial Porc D’Or del MAPA a la Sostenibilidad, galardón para el que ha resultado nominada junto con Cerdos de Luxe, de Piensos Costa en Tauste, Zaragoza, y con la explotación Hidalgo Navarro Ganadero, también de Piensos Costa en Monzón, Huesca.

Cabe señalar que las granjas nominadas son seleccionadas tras un riguroso análisis técnico, y los premios son otorgados por un jurado compuesto por expertos de reconocido prestigio del ámbito académico, institucional y del propio sector ganadero. Estos galardones tienen como objetivo incentivar y reconocer el trabajo de las granjas porcinas españolas en su compromiso por la mejora continua de la eficiencia, la sanidad, el bienestar animal y la sostenibilidad de la producción.

El 24 de octubre, el IRTA celebrará en el Palacio de Congresos de la Lérida la entrega de los galardones que reconocen la excelencia técnica y el compromiso de las mejores explotaciones porcinas de capa blanca de España. Consolidado como uno de los principales eventos de referencia de la ganadería porcina, los Premios Porc d’Or reconocen el esfuerzo, la innovación y la mejora continua de las explotaciones que destacan por su eficiencia productiva, sanidad, bienestar animal y sostenibilidad. Además, la gala es una oportunidad para el encuentro, el intercambio de ideas y el fortalecimiento de alianzas entre agentes del sector, investigadores y entidades del ámbito agroalimentario.

Los Premios Porc d’Or nacieron en 1994 como una iniciativa del IRTA (Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias) para reconocer el esfuerzo de una industria en constante transformación. Los galardones se basan en los datos técnico-productivos que las explotaciones aportan de forma voluntaria y confidencial a la plataforma BDporc que recibe el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Anprogapor. Estos valiosos datos permiten que BDporc, a modo de observatorio, proporcione valores de referencia de la producción porcina en España.

Desde el 8 de septiembre está abierto el periodo de inscripciones para asistir a los Premios Porc d’Or. Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción a través de la web oficial de BDporc (www.bdporc.irta.es), donde también se irá actualizando toda la información relativa a los premios: detalles de la gala, granjas nominadas y novedades.