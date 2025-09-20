Vázquez y Serrano llaman a «reforzar la unidad interna» del PP de Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El PP de Soria celebró ayer Junta Directiva Provincia con la presencia del secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez. Una cita que abre el curso político para los populares sorianos y en la que tanto el presidente provincial, Benito Serrano, como Vázquez «han coincidido en la necesidad de reforzar la unidad interna» del partido así como en «trabajar por la educación la calidad de los servicios públicos esenciales y el apoyo a las familias, autónomos y empresas de la provincia».

A través de un comunicado, desde el PP de Soria indicaron que fue el presidente provincial fue el encargado de abrir el cónclave, agradeciendo la presencia de todos los miembros de la Junta Directiva y la presencia de Vázquez «cuyo respaldo demuestra una vez más el compromiso del PP de Castilla y León con Soria». Serrano subrayó que el PP «trabaja con rigor» desde todas las administraciones donde gobierna «o desde la oposición». «Siempre con propuestas para dar solución a los problemas reales que afectan a los sorianos y frente a los que el Gobierno de España da la espalda». Además recalcó que desde Soria «se defenderán siempre los intereses de a provincia, exigiendo igualdad con el resto de territorios».

Durante su intervención, el presidente provincial ha destacado el respaldo que los sorianos han mostrado en las últimas citas electorales con una mayoría absoluta en la Diputación Provincial en las elecciones municipales, siendo también la lista más votada en las elecciones generales y europeas. «Estoy seguro de que los sorianos volverán a respaldar con mayoría el proyecto de Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León, un proyecto que hace de nuestra comunidad un referente en educación, servicios sociales, atención a la dependencia, vivienda, empleo e industria, todo ello bajando los impuestos y mejorando los servicios», afirmó Serrano.

Por su parte, Francisco Vázquez puso el foco en «la gestión eficaz» del Partido Popular «para continuar con el compromiso de Alfonso Fernández Mañueco de garantizar la calidad de los servicios públicos y continuar ofreciendo oportunidades de futuro en la Comunidad Autónoma». «Solo desde el trabajo directo con las personas podremos fortalecer este proyecto y ofrecer la estabilidad que merece Castilla y León», afirmó el número dos del PP de Castilla y León, recordando que «somos líderes en el desarrollo de medidas que favorecen a familias, autónomos y empresas y que generan empleo». Asimismo, Vázquez remarcó que «el modelo económico de Castilla y León es un referente en cuanto a crecimiento e impuestos bajos».

Con este acto, el PP de Soria da inicio al curso político «centrando sus prioridades en la defensa de la provincia y en el refuerzo del proyecto de gobierno liderado por Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León», según informaron desde el propio PP de Soria. Este año el inicio del curso político viene marcado por la cita electoral de Castilla y León prevista para el próximo mes de marzo de 2026. La Comunidad abrirá el nuevo ciclo electoral en un 2026 en el que también está previsto la celebración de las elecciones andaluzas. Ya en 2027 llegarán Municipales y Generales.