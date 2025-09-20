Indemnización de más de 31.000 euros a una vecina tras caerse en un polideportivo de Soria

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria tendrá que indemnizar con más de 31.000 euros a una vecina de la capital soriana que demandó al Consistorio tras sufrir una caída en las instalaciones del polideportivo Fuente del Rey, según se dio cuenta este viernes en la Junta de Gobierno Local.

La sentencia, del Juzgado de lo Contencioso número 1, condena al Ayuntamiento a realizar ese desembolso, aunque el alcalde de Soria dejó claras las intenciones de recurrir. El suelo de las instalaciones deportivas estaba húmedo, de ahí que la mujer sufriera la caída, lo que le llevó a poner una demanda que ha sido atendida en el juzgado.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Soria ha adjudicado aprovechamientos maderables por más de 970.000 euros (IVA incluido) en tres lotes en Pinar Grande. La cifra hace que el Ayuntamiento esté cerca de la cuantía de 1,7 millones de euros presupuestada para el año 2025. En los datos recientes, el Consistorio cerró 2024 con 1.499.000 euros, el año 2023 con 1.451.000 euros y el año 2022 con un total de 2.075.000 euros. El alcalde destacó la opción de realizar más inversiones con estos aprovechamientos, además de con las licencias municipales por viviendas. En la Junta de Gobierno también se ha dado luz verde al presupuesto de la campaña deportiva por una cuantía de 351.046 euros y una previsión de 5.788 participantes.