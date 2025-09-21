Heraldo-Diario de Soria

En fotos: XI Marcha por la vida de la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria

Paraguas en mano, los participantes salieron de Mariano Granados a las 11 de la mañana para disfrutar de un paseo en pro de la donación de sangre y plasma y por la visibilidad de la Hermandad

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

La Marcha busca dar a conocer un año más la labor de la Hermandad de Donantes de Sangre y anima a la población a donar sangre y plasma en los distintos puntos habilitados al efecto.

En Soria, existe un punto fijo de donación de sangre en el Inst. Est. de Ciencias de la Salud en el parque Sta Clara y está abierto los lunes de 15 a 21 h y los martes y miércoles de 9 a 15 h.

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

La Hermandad de donantes de sangre organiza la ruta

La Hermandad de donantes de sangre organiza la rutaMARIO TEJEDOR

XI Marcha por la vida

tracking