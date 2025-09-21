Los entrañables Seat 600 recorrieron por tercer año las sierras y pinares sorianos siguiendo el libro 'Soria en 600'

Publicado por Javier Martínez Romera Soria Creado: Actualizado:

Los pasados 12, 13 y 14 de septiembre sesenta y dos Seat 600 de todas las versiones y variantes del modelo, incluidos dos Seat 800 (Seat 600 de cuatro puertas), dos unidades de la singular furgoneta 600 Formichetta, y una Siata (un pequeño microbús fabricado sobre el chasis y la mecánica de un Seat 600) recorrieron las carreteras y paisajes de nuestra provincia por tercer año consecutivo, siguiendo alguna de las rutas recogidas en el libro 'Soria en Seiscientos' escrito por el soriano Javier Martínez Romera, coorganizador del evento junto a Carmelo García Miguel y Miguel Pelayo García. La ruta de celebró con la colaboración de SEAT Vehículos Históricos y fue patrocinada por Caja Rural de Soria, Torrezno de Soria, Pastisoria y Recambios Paco.

Además de Soria y provincia, los participantes llegaron de lugares tan dispares como Barcelona, Gerona, Cartagena, Totana, Santiago de Compostela, León, Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya, Madrid, Molina de Aragón, Cantabria, La Rioja y Valladolid.

Las actividades comenzarán el viernes 12 en el Casino Amistad Numancia con una degustación de torreznos por cortesía de la Marca de Garantía Torrezno de Soria en la que su gerente, Juan José Delgado Soto, desgranó las condiciones de producción de este excelente producto soriano. Acompañado por varios concursantes, finalistas y ganadores del concurso El mejor torrezno del mundo, el evento se transformó en un animado debate sobre la forma más exquisita de preparar un torrezno. Tal vez por ello los participantes hicieron después buen acopio del producto en bruto (bien acompañado de vino, dulces, yemas y paciencias) a lo largo del fin de semana para cocinarlo en sus hogares a la vuelta.

Después de dar cuenta de los torreznos y otras buenas viandas la noche se remató con la magnífica música del Mara Row Trío, la especial voz de Mara Row y el buen hacer musical de Ramón y Kiko García deleitaron a los presentes con boleros, canciones melódicas y buena música de ayer, hoy y siempre.

Pese al trasnoche previo, conductores y ocupantes acudieron puntuales a la cita en la exposición en la Plaza Mayor de Soria, repleta de Seat 600, y atendieron las preguntas y curiosidades de los medios de comunicación y el mucho público que se acercó a ver los coches.

La salida se produjo a la hora prevista y la comitiva de veteranos Seat discurrió por Almajano, Aldealseñor y Aldealices hasta llegar la bonita localidad serrana de Castilfrío de la Sierra, enfrascada en sus fiestas patronales, donde fueron recibidos por numerosos vecinos con su alcalde Tomás Cabezón al frente y, después de admirar la iglesia, su magnífico retablo clasicista y pasear por las calles, repletas de excelente labor de cantería y escudos, disfrutaron de un generoso refrigerio.

Tras coronar el puerto de Oncala sin incidencias, la etapa prosiguió por las Tierras Altas de Soria: Los Campos, Las Aldehuelas, Valloria, Vizmanos, Villartoso, Santa Cruz de Yanguas, Villar de Maya, Villar del Río, La Cuesta y San Pedro Manrique hasta llegar a Valdelavilla donde se efectuó la comida y se visitó el complejo turístico, muy familiar para muchos participantes, seguidores del 'Peñafría' de la serie 'El pueblo', rodada en este bonito y escondido rincón de la sierra de Alcarama. La etapa de la tarde llevó a los pequeños Seat de nuevo a Soria por Trévago, Narros y Almajano.

La cena y entrega de recuerdos y galardones se efectuó en el Hotel Alfonso VIII. Resultaron galardonados Álvaro Marín García, venido desde Totana (Murcia) con un Seat 600 E, con el premio al Seat 600 más Lejano. El finalista fue Modesto Vázquez Sánchez que se desplazó en un Seat 600 N desde Santiago de Compostela. El Premio a la Mejor Restauración fue para Ricardo Martínez con un impresionante Seat 600 N, matrícula SO- 4652. También recibieron trofeo los coches más llamativos, los Seat 800 de Francisco Tatay Muria, venido desde Valencia, y de Leopoldo González Criado, desde Valladolid, y la Siata de José Manuel López Crespón de Madrid, que junto, a los dos espectaculares Formichettas de matrículas sorianas consecutivas de Francisco Gil González fueron los vehículos más singulares de la concentración. También recibió un premio el club que más participantes aportó a la concentración el de Clásicos de Montcada y Reixac de Barcelona, nada menos que con quince 600. Después los participantes disfrutaron, al igual que en años anteriores, de un rato de buena música de los sesenta en el Kiosko del parque de la Dehesa.

El domingo, tras la concentración y salida desde el Soto Playa los pequeños Seat se dirigieron por Quintana Redonda a Tardelcuende, donde fueron recibidos por su alcalde Ricardo Corredor y los voluntarios de la Asociación Cultural Gaya Nuño. Niños y mayores se acercaron a ver los entrañables 600, proporcionando momentos muy emotivos, como el de la hija que, después de tres décadas, se reencontró con el 600 E de su padre. Tras dar cuenta del aperitivo preparado y pasear la comitiva por la residencia de ancianos para saludar a los más mayores de la localidad la comitiva atravesó, ente aplausos, Matamala de Almazán y llegó a la histórica Plaza Mayor de Almazán, donde los vehículos quedaron expuestos mientras los participantes recorrían el centro histórico y visitaban la impresionante restauración de sus murallas. La comida de clausura de celebró en el Hotel Villa de Almazán.

Por la tarde, los Seat 600 retornaron a Tardelcuende, al restaurado Cine El Pinar, para la presentación en la localidad del libro 'Soria en Seiscientos' y la proyección de Un coche utilitario, documental de Imágenes, Revista Cinematográfica producida por NODO en 1959 y que durante 10 minutos recoge el proceso de fabricación de un Seat 600. A su término también se proyectó la película de 1958 Ya tenemos coche con Juanjo Menéndez, Teresa del Río, Rafaela Aparicio y un Seat 600 como protagonista indiscutible.

Un fin de semana muy completo para disfrutar de Soria con el pequeño gran coche que motorizó nuestro país. Experiencia que muchos ya están deseando repetir…