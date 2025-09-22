El Centro de Atención Sociosanitaria para personas con Dependencia de Soria tiene plazas vacantes en varios programas

Imagen de archivo de la presentación del Gabinete de Accesibilidad del Credef con la presencia del subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre.HDS

El Centro de Referencia Estatal de Atención Sociosanitaria para personas en situación de Dependencia (Credef) trasladó la existencia de plazas libres en varios programas, concretamente, cuenta con vacantes en el Programa Integral de Promoción de la Autonomía Personal (Pipap), en el Programa de formación para familiares, cuidadores y acompañantes de personas en situación de dependencia y en el ‘Seminario de Demencias: comprender para cuidar mejor’.

El Programa Integral de Promoción de la Autonomía Personal (Pipap) está destinado a la evaluación de la autonomía personal de los participantes mediante el uso de escalas e indicadores detallados en el Plan de Evaluación, así como al mantenimiento, mejora o adaptación en el desempeño de las actividades de la vida diaria, el ocio y la participación social de la persona.

El perfil de personas usuarias es el de personas en situación de dependencia (no siendo necesario que esté reconocida), derivada de discapacidad física (ictus, traumatismos craneoencefálicos, enfermedades musculoesqueléticas, neurodegenerativas, minoritarias). En el programa, cuya duración se determina en función de los objetivos específicos y evolución de cada persona, se realiza una intervención personalizada atendiendo a las características de cada persona para mejorar su autonomía personal y evaluar resultados.

De octubre de 2025 hasta mayo de 2026 se llevará a cabo la segunda edición de la Escuela de Familias cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus, con un total de 15 sesiones quincenales los martes de 16.00 a 18.00 horas. Esta iniciativa busca abordar de manera integral la discapacidad y los cuidados, ofreciendo un espacio de aprendizaje y apoyo a los cuidadores y familiares. A través de dinámicas participativas, las personas asistentes podrán compartir experiencias, acceder a recursos de apoyo y sentirse acompañados en su labor de cuidado.

El jueves 25 de septiembre de 9.00 a 14.00 horas se celebrará un Seminario sobre demencias, impartido por la neuropsicóloga de la Asociación Alzheimer Soria con una sólida trayectoria en formación y en atención a personas con daño cerebral y enfermedades neurodegenerativas quien proporcionará información clave para que tanto familiares como profesionales del ámbito sociosanitario comprendan mejor estas situaciones y mejoren la atención a quienes las padecen.