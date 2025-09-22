Heraldo-Diario de Soria

Sueños de arquitectura para Tierras Altas: una exposición del Colegio de Arquitectos

Exposición de proyectos para la comarca de Tierras Altas de alumnos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid.

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras Altas

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras AltasMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

El Colegio de Arquitectos de Soria acogerá hasta el 10 de octubre la exposición de proyectos utópicos para la comarca de Tierras Altas dirigidos por los profesores Nestor Montenegro y Luis Ángel Álvarez.

La inauguración contó con conferencias y una mesa redonda en el propio espacio del colegio.

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras Altas

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras AltasMARIO TEJEDOR

Memorias del futuro: Una exposición del COACYLE

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras Altas

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras AltasMARIO TEJEDOR

Memorias del futuro: Una exposición del COACYLE

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras Altas

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras AltasMARIO TEJEDOR

Memorias del futuro: Una exposición del COACYLE

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras Altas

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras AltasMARIO TEJEDOR

Memorias del futuro: Una exposición del COACYLE

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras Altas

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras AltasMARIO TEJEDOR

Memorias del futuro: Una exposición del COACYLE

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras Altas

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras AltasMARIO TEJEDOR

Memorias del futuro: Una exposición del COACYLE

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras Altas

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras AltasMARIO TEJEDOR

Memorias del futuro: Una exposición del COACYLE

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras Altas

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras AltasMARIO TEJEDOR

Memorias del futuro: Una exposición del COACYLE

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras Altas

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras AltasMARIO TEJEDOR

Memorias del futuro: Una exposición del COACYLE

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras Altas

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras AltasMARIO TEJEDOR

Memorias del futuro: Una exposición del COACYLE

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras Altas

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras AltasMARIO TEJEDOR

Memorias del futuro: Una exposición del COACYLE

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras Altas

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras AltasMARIO TEJEDOR

Memorias del futuro: Una exposición del COACYLE

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras Altas

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras AltasMARIO TEJEDOR

Memorias del futuro: Una exposición del COACYLE

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras Altas

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras AltasMARIO TEJEDOR

Memorias del futuro: Una exposición del COACYLE

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras Altas

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras AltasMARIO TEJEDOR

Memorias del futuro: Una exposición del COACYLE

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras Altas

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras AltasMARIO TEJEDOR

Memorias del futuro: Una exposición del COACYLE

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras Altas

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras AltasMARIO TEJEDOR

Memorias del futuro: Una exposición del COACYLE

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras Altas

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras AltasMARIO TEJEDOR

Memorias del futuro: Una exposición del COACYLE

tracking