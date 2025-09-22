Sueños de arquitectura para Tierras Altas: una exposición del Colegio de Arquitectos

Sueños de arquitectura para la comarca de Tierras AltasMARIO TEJEDOR

El Colegio de Arquitectos de Soria acogerá hasta el 10 de octubre la exposición de proyectos utópicos para la comarca de Tierras Altas dirigidos por los profesores Nestor Montenegro y Luis Ángel Álvarez.

La inauguración contó con conferencias y una mesa redonda en el propio espacio del colegio.