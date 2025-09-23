El Ayuntamiento lanza el Centro de Artesanos en el Mercado Municipal

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria ha activado el procedimiento para adecuar un local del Mercado Municipal para convertirlo en el Centro de Artesanos. Se trata de una de las iniciativas que el Consistorio tenía ‘en cartera’ a la espera de poder lanzar el pliego de condiciones, según avanzó el portavoz municipal, Javier Muñoz, a finales del pasado mes de julio. El Consistorio invertirá 140.000 euros en este iniciativa y el plazo de ejecución es de cuatro meses.

El procedimiento fue aprobado hace unos días por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria. El contrato hace referencia de forma directa a la «adecuación» del local municipal ubicado en la parte baja del Mercado Municipal, junto al supermercado que tiene una superficie de algo más de 100 metros cuadrados. Según consta en el expediente, publicado en la Plataforma de la Contratación, las empresas interesadas en el proyecto tienen de plazo hasta el 14 de octubre para presentar sus correspondientes ofertas.

Tal y como está referido, el plazo de ejecución de las obras asciende a 4 meses por lo que si no ocurre nada extraordinario durante el proceso de adjudicación de las obras, el local deberá está disponible de cara a la próxima Semana Santa, aproximadamente. Además de las instalaciones para los artesanos, también se contempla habilitar un espacio que sustituya las estancias de administración del Mercado que hoy se ubican en el sótano.

Según queda establecido en el pliego el proyecto busca «crear un espacio en el que los artesanos de la ciudad puedan enseñar sus trabajo, dar cursos de formación y mostrar y vender sus productos. En cuanto a la superficie útil del local la adaptación permitirá contar con un espacio principal de unos 87 metros cuadrados como zona de exposición y trabajo. Además habrá una oficina de control de 9 metros cuadrados, la otra oficina referida con anterioridad de 8 metros, un almacén de nueve metros cuadrados y unos aseos de poco más de 5. Serán prácticamente 120 metros cuadros de superficie útil sobre un espacio de 140 metros.

Durante los últimos meses se ha hecho un trabajo previo de contacto con el sector para dar respuesta a las necesidades de los artesanos, tal y como explicó Muñoz a finales del pasado mes de julio. «Hay un trabajo previo desde Comercio con el sector», refirió el portavoz del equipo de Gobierno. Sin embargo, hasta recientemente no hubo un representante o entidad que pudiera servir de interlocutor al Consistorio. Con los artesanos ya organizados, «han hecho su asociación», este obstáculo ha quedado salvado. En la jornada de hoy está previsto que desde el Ayuntamiento de Soria se ofrezcan más detalles sobre la iniciativa planteada. Estaba previsto que el local artesano diera cobijo a prácticas como la joyería, la cerámica el textil o el trabajo en cuero.

El local municipal quedó a expensas de usos tras la importante reforma que ejecutó el Ayuntamiento de Soria en la plaza de Bernardo Robles hace casi una década y que permitió la reforma completa del espacio del mercado municipal. El objetivo principal era la revitalización de esa zona del Casco Viejo y se complemento con la habilitación de los Cines Mercado en el anexo. La ubicación del Centro Artesano sumará un atractivo más a la zona y dar un nuevo impulso al propio mercado.

El proyecto de revitalización del mercado municipal de Soria aún tiene pendiente el destino definitivo de la planta superior. Concebida inicialmente como un espacio gourmet desde el Ayuntamiento de Soria se han barajado diferentes alternativas sin que haya fraguado ninguna. No obstante, el espacio se utiliza en acciones puntuales para actividades de difusión tanto culturales como gastronómicas.