Un anticipo de las luces de Navidad en pleno centro de Soria: ¿Habrá pino, estrella o bola?

La empresa Iluminaciones Ximénez, en la mañana de este miércoles en el centro de Soria.MARIO TEJEDOR

Faltan unos 90 días para la Navidad propiamente dicha, unos cuantos menos para el ya popular encendido navideño. Sin embargo, este miércoles ya ha habido un recordatorio de que Soria tampoco tardará mucho en ver la iluminación navideña sobre sus calles. ¿Habrá pino, estrella o bola?

La empresa adjudicataria de las luces de Navidad durante los últimos años en la capital, Iluminaciones Ximénez, trabajó este miércoles con una furgoneta y una pequeña grúa al menos en la zona de la plaza del Rosel ('La Tarta'). No estuvieron colocando adornos navideños, pero sí tendiendo soportes de alambre de un lado a otro sobre los que presumiblemente podrán sujetarse las decoraciones.

Este medio preguntó a los trabajadores ante la duda de si habría alumbrado específico para San Saturio o se trabajaba ya pensando en las fechas navideñas, y confirmaron que era ya un anticipo para los festivos de diciembre.

¿Habrá 'pino' o 'bola'? Aunque la fuente no es oficial y aún falta tiempo, "pino". Habrá que esperar para confirmarlo. Lo que es un hecho es que no se puede decir que hayan esperado hasta última hora para ir trabajando en la iluminación navideña de Soria.