La cárcel de Soria sigue «sin fecha» para abrir los nuevos módulos cuatro años después

Han pasado más de cuatro años desde el inicio de la actividad del centro penitenciario de Soria, en julio de 2021, y, a pesar de que es un objetivo que desde Instituciones Penitenciarias se marcan «a medio plazo» lo cierto es que todavía no hay fecha para abrir los nuevos módulos. Así lo pusieron de manifiesto este miércoles tanto la directora de la cárcel de Soria, Alba Bartolomé, como el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, durante el encuentro que mantuvieron con los medios con motivo de la celebración de Nuestra Señora de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias.

Actualmente, el centro cuenta con cuatro módulos residenciales abiertos (5,6,7 y 8), además del módulo de enfermería y el de ingresos para dar cabida a 287 internos y una plantilla con la RPT cubierta al 92% con 244 trabajadores (entre funcionarios y personal laboral). La cárcel cuenta en total con 8 módulos residenciales -de 72 celdas- y otros tres polivalentes -32 celdas-. «El centro tiene todavía más capacidad y estamos trabajando para que en un futuro próximo podamos abrir nuevos módulos. Es un objetivo que nos marcamos desde el inicio de la legislatura», aseveró Latorre.

Una línea de trabajo que también destacó Bartolomé: «Nuestro objetivo es continuar trabajando en la posibilidad de apertura de nuevos módulos para mejorar la separación interior y para mejorar la reeducación y reinserción de los internos». Una apertura sin fecha en el calendario ya que, apuntó, «no podemos hablar de fechas concretas porque hay muchas variables pero sí es un objetivo concreto y estamos trabajando en ello».

Ambos destacaron el dato a nivel de personal. «Es el mejor dato desde que se abrió el centro», subrayó Bartolomé extrapolando este escenario a nivel nacional: «Este año a nivel de Instituciones Penitenciarias es uno de los mejores años de la historia en cuanto a personal».

La directora del centro penitenciario quiso poner el foco «en el nivel de ocupación laboral de los internos» destacando que «casi el 62% desarrolla actualmente una actividad remunerada». Así, 130 internos participan en los talleres productivos (de Huf, Ficosa y Sumirico) o en destinos auxiliares. Latorre destacó en este punto que «entre las iniciativas más recientes se encuentra la apertura de la panadería del centro, que abastece a los internos de Soria y también al Centro Penitenciario de Logroño».

Y es que, continuó Bartolomé, «para nosotros es muy importante trabajar el ámbito del tratamiento» y, por eso, «hemos puesto en marcha programas innovadores como el Taller Regenerar, dirigido a penados por violencia de género con condenas cortas, y un Taller de Justicia Restaurativa». Además, «trabajamos con diferentes entidades como Asovica, Areso o Cruz Roja con programas de violencia de género, drogodependencias y conductas violentas y también con la asociación Armoni con la que desarrollamos un programa musical que se llama ‘Versos Libres’». A toda esta actividad hay que sumar que «este año hemos grabado un corto sobre cómo se desarrolla el taller que se podrá visualizar en el Certamen Internacional de Cortos de Soria. Además, con ellos también participamos en el Futurafest, en el festival de músicos emergentes que se celebra cada verano en Soria».

Otro de los objetivos que persigue el centro penitenciario «es la reinserción en la sociedad de los internos recluidos en el centro» para lo que es muy importante la educación resaltando que «cerca de 150 personas están realizando alguno de los cursos reglados que se ofertan». En concreto, «144 internos están matriculados en enseñanzas de Primaria y Secundaria, tres en Bachillerato y cuatro en estudios universitarios en grados».

Otro aspecto importante «para la reinserción de los internos y para una mejor transición a la vida en libertad es el ámbito deportivo en el que estamos muy implicados. Este año hemos incorporado el Crossfit, el TRX y el programa de bajada de peso».

Todo ello, aseveró Bartolomé, con el empeño de «seguir trabajando para que este centro sea puntero porque tenemos unas instalaciones que son realmente magníficas».

Durante el acto de celebración de la patrona de Instituciones Penitenciarias, además de una misa y un ágape para toda la plantilla, se entregaron condecoraciones a funcionarios por su trayectoria profesional. Tanto el subdelegado como la directora coincidieron en que la misión penitenciaria «es compromiso, profesionalidad y vocación» siendo el objetivo último «ofrecer mayores garantías para la transición a la vida en libertad».