La Cámara de Soria consolida su IV Feria como el «mayor escaparate del empleo»

Soria de nuevo se convierte en el mayor escaparate del empleo el próximo 22 de octubre, cuando se celebrará la cuarta edición de la Feria #Soriaemplea, un polo de innovación y oportunidades laborales, según explicó este viernes Alberto Santamaría, presidente de la Cámara de Comercio de Soria, que organiza el evento, en colaboración con el Servicio Público de Empleo de la Junta de la Castilla y León, y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) dentro del programa Talento Joven, además de la colaboración del Ayuntamiento de Soria, Caja Rural de Soria y la Universidad de Valladolid, junto con la Diputación Provincial, que se suma por primera vez a la iniciativa.

Santamaría, que recordó que el año pasado reunió a más de 2.000 personas, ofrece en su cuarta edición «un programa renovado, cargado de actividades prácticas, talleres especializados y experiencias tecnológicas, con el objetivo de acercar a las personas demandantes de empleo a las empresas, y de dotar a las compañías de herramientas para modernizar y digitalizar su gestión del talento».

Así, la entidad cameral, con motivo de la presentación de la feria, hizo ayer un llamamiento a todas las empresas que estén buscando perfiles profesionales o prevean hacerlo en el corto plazo, para que participen en #SoriaEmplea, tanto con un espacio propio como con la posibilidad de publicar sus ofertas online a través de la web www.soriaemplea.com.

«Podrán sumarse 50 empresas, como en ediciones anteriores», añadió Santamaría. La cita del 22 de octubre en el Palacio de la Audiencia supondrá una oportunidad para obtener visibilidad y contactar directamente con demandantes de empleo.

Además, las personas que buscan trabajo podrán conocer ofertas directas, dejar su currículum, inscribirse en Garantía Juvenil, recibir orientación laboral, informarse sobre los servicios de Impulso Emprende y asistir a talleres prácticos para mejorar su empleabilidad. Para asistir a la feria es necesario inscribirse previamente a través de la web de Soria Emplea.

De 9.00 a 14.30 horas las empresas e instituciones participantes dispondrán de stands en los que presentarán sus vacantes, recursos de empleabilidad y programas de apoyo a trabajadores y emprendedores. Se habilitará también un espacio específico de atención a personas con diversidad funcional.

Además, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia inmersiva a través de gafas de realidad virtual, manejando un simulador de vuelo con drones, tecnología cada vez más presente en sectores emergentes. Habrá también un punto de encuentro para entrevistas rápidas y conversaciones directas entre empresas y demandantes de empleo. Un formato ágil pensado para que el talento y las oportunidades laborales se encuentren cara a cara. Y conferencias y talleres durante toda la mañana.

Además, los jóvenes de entre 16 y 29 años inscritos en el programa Garantía Juvenil podrán participar en el sorteo de un ordenador portátil gracias al programa Talento Joven, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), asistiendo a la feria y previa inscripción.

Desde la Cámara de Comercio de Soria se anima tanto a las empresas como a todas las personas en búsqueda de empleo a participar en la IV Feria de Empleo, una gran oportunidad de futuro para una provincia que necesita fijar población a través del empleo, tal y como señaló el presidente.

La delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, Yolanda de Gregorio, destacó la importancia de estas ferias para unir oferta y demanda, para lo que la Junta ha aprobado una subvención de 340.000 euros al Consejo de Cámaras destinado a la organización de estas citas. La aportación específica para la feria de Soria asciende a 25.000 euros, lo que representa «un incremento del 30% respecto a años anteriores, reafirmando la apuesta por el éxito del evento». También incidió en la importancia de que las empresas que se van a instalar próximamente en la provincia de Soria acudan a la feria con sus diferentes ofertas, ya que se trata de un gran escaparate para el empleo y para la retención de talento.

María del Mar García Matute, gerente del Servicio Público de Empleo (Ecyl), indicó en la presentación que el Ecyl participará activamente con un stand y un taller para informar sobre sus servicios a empleadores. Estos incluyen gestión de ofertas a través de portales como la red EURES, ayudas al autoempleo (con líneas específicas para mujeres y jóvenes), y ayudas a la contratación indefinida, transformación de contratos temporales y formación con compromiso de contratación del 50% de los alumnos, entre otros.