El EMI anima a Soria a sumarse a la Red Fungi Friendly Forest

El Instituto Micológico Europeo (EMI en sus siglas en inglés) anima a las entidades gestoras de los territorios y parques micológicos de la provincia de Soria a que se sumen a la Red Internacional Fungi Friendly Forest, una iniciativa reciente que ya cuenta con la incorporación de acotados de Aragón y de Canadá, con Kamouraska Mycologique que se ha adherido recientemente, el primero del continente americano.

El director del EMI, el soriano Fernando Martínez Peña, explicó ayer que solicitará reuniones a las entidades gestoras de los parques y territorios micológicos de Soria para informarles de las ventajas de pertenecer a esta red y animarles a que se sumen a la iniciativa. «Estamos convencidos de desde EMI y la red Fungi Friendly Forest podremos contribuir con investigación, innovación y cooperación internacional a construir proyectos de su interés para la mejora del sector».

Por el momento se han integrado a la red Fungi Friendly Forest (FFF) acotados micológicos de Canadá y Aragón; y están en proceso con otros territorios en Francia, Italia y Japón, según indicó Martínez Peña, tras la celebración de la asamblea anual del EMI, el pasado viernes en el Ayuntamiento de la capital, sede social del instituto, una reunión en la que participaron 35 personas de 25 entidades socias, tanto de forma presencial como telemática, de Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda.

En la reunión se aprobó el programa para 2026, que contempla acciones de investigación, desarrollo e innovación como la redacción del nuevo plan estratégico del EMI para el periodo 2026-2031, la cooperación entre territorios con áreas experimentales micoselvícolas, la cooperación en investigación en micoturismo e innovación micogastronómica, la cooperación en investigación en trufa y truficultura y la solicitud de nuevos proyectos dinamizados desde el consorcio del EMI.

En cuanto a las acciones de transferencia, intercambio de buenas prácticas y sensibilización: centrarán gran parte del trabajo del consorcio EMI, se acordó continuar implementando el proyecto www.mycotour.es, realizando nuevas actividades internacionales de www.trufforum.com y www.mycoforum.com e implementando la red Fungi Friendly Forest.

Finalmente, se acordó la colaboración con los eventos micológicos organizados por los socios del EMI, la organización de cursos internacionales avanzados para profesionales del sector y la colaboración del EMI como Secretariado Técnico del Grupo europeo Trufa y Truficultura (GETT) que reúne las federaciones nacionales de truficultores europeos.

Y es que el principal objetivo del EMI es la creación de redes de territorios comprometidos con la generación e intercambio de conocimiento para gestión y valorización sostenible de los hongos silvestres forestales y la truficultura en el medio rural. «Como ejes de valorización entendemos la agroalimentación saludable, el micoturismo regenerativo, la micogastronomía excelente y el uso de las micotecnologías. Todo ello con criterios científicos y apoyando a los emprendedores locales».