Dos empresas se interesan por la obra de los nuevos huertos urbanos de Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Una nueva fase de huertos urbanos, que amplía la oferta existente junto a La Barriada que tanto interés suscita entre particulares y entidades. La segunda tanda de parcelas está previsto que se ubique en un suelo de la zona de expansión, junto a la Ronda del Duero y el Ayuntamiento se encuentra inmerso en pleno proceso de contratación. Cuando ha finalizado el periodo de recepción de ofertas constan dos de otras tantas empresas interesadas en el acondicionamiento. El presupuesto base de licitación asciende a 286.000 euros con cargo al plan Brera de renaturalizaciones.

Brera es Bienestar, Restauración, Resiliencia y Adaptación, y se trata de una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Soria, Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y Cesefor y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGeneration EU.

Con Brera en su conjunto se espera el arreglo o creación de 230.000 metros cuadrados de espacios verdes, con 68.000 nuevas plantaciones de árboles y arbustos.

El proyecto de los huertos contempla la dotación de más de 8.300 metros cuadrados de áreas verdes, así como la plantación de 160 árboles y 839 arbustos. Son 24 las unidades previstas para el ocio y el trabajo hortícola de los ciudadanos.

Con el programa de los huertos prácticamente acaba Brera. Únicamente quedaría por licitar la obra de los microjardines drenantes, cuya redacción de proyecto fue recientemente adjudicada. También está adjudicado el acondicionamiento del bosque de la circunvalación sur, otra de las actuaciones que faltaban, de manera que todo está listo para una nueva barrera verde en la zona de expansión del Cañuelo-Los Royales, donde el Ayuntamiento espera además completar las dotaciones del barrio con un nuevo polideportivo, a cuenta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por la creación del Centro de Acogida de Protección Internacional. La idea es que tanto los usuarios acogidos a procedimientos de protección internacional como el público en general puedan usarlo. En cuanto al bosque de la zona sur, el proyecto contempla la creación de más de 43.000 metros cuadrados de zonas verdes y la restauración de otros 23.400.

Los corredores ecológicos norte y sur, las plantaciones del polígono, la restauración ambiental de los arroyos periurbanos, la adaptación de los patios escolares al cambio climático, la laguna y zona deportiva del polígono de Las Casas o el espacio de ejercicio de Los Pajaritos están siendo algunas de las realizaciones de Brera, que cuenta con más de cuatro millones de euros. También se ejecutan las nuevas urbanizaciones del aparcamiento de Los Pajaritos y Doctor Fleming-Fuente del Rey, esta última en combinación con la restauración de las pistas de tenis y pádel del polideportivo.