El soriano Pablo Blanco gana el concurso de recortadores

Quiebros limpios, emoción, adrenalina y muchas ovaciones. El Concurso Nacional de Recortadores desembarcó en Soria con toda la expectación de un arte muy del agrado del público, la torsión de los concursantes para dar largas al toro y salir, a cuerpo gentil, airoso de la prueba de los pitones. Todo un acontecimiento en el coso de San Benito, con el añadido de un triunfo para la representación local. Y es que el soriano Pablo Blanco se impuso en la cita ante el público de su tierra.

Las evoluciones de Blanco ante el toro Carpintero en la final cautivaron al jurado, que tras la deliberación le alzó como campeón en la primera de las citas taurinas vinculadas al programa de San Saturio. Cigarrero y Cacharrero fueron otros nombres de la ganadería de Campo Bravo Alcarreño que acompañaron a Carpintero ante los recortes, quiebros y saltos de los concursantes.

Junto a Blanco competían los también sorianos Víctor Vela, Luis Javier Martín ‘Luispe’ y Adrián Rodrigo. Cristian Moras, ‘Balotelli’, Jorge Gómez, Diego Almarza, Borja Franco, Mateo Martínez, Mario Parrado y Sergio Martínez completaron un listado de profesionales que dejó un concurso de recortadores de altísimo nivel, también con recordatorio de la importancia de mantener el mundo del toro.

El programa taurino de San Saturio se completa el sábado 4 de octubre con una novillada de promoción (17.00 horas) y al día siguiente (misma hora), tradicional suelta de vaquillas . Al finalizar se celebrará un encierro infantil por las calles céntricas.